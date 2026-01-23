River debutará en el Torneo Apertura frente a Barracas Central, este sábado 24 de enero, en el Estadio Chiqui Tapia. Para lo que será el encuentro en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los comandados por Marcelo Gallardo no saben cómo formarán, pero sí quiénes estarán afectados al cotejo.

Uno de los jugadores que tenía todos los números para no formar parte de la convocatoria era Paulo Díaz, quien está buscando un nuevo rumbo lejos del Millonario. Sin embargo, el Muñeco decidió incluirlo en la nómina de convocados, como así también a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, los tres refuerzos de este mercado de pases.

El futuro del chileno está muy marcado: no seguirá en el club, pero no consiguió un nuevo destino. Si bien recibió algunas propuestas, no fueron satisfactorias como para que Stefano Di Carlo acepte la misma y se concrete su salida.

La principal traba que surge para que el defensor, que fue 56 veces internacional con el seleccionado chileno, se marche de Núñez porque perdió protagonismo de forma brutal, es lo económico. No hay una sola institución que se acerque a las pretensiones salariales que mantiene en River. Cabe destacar que además tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir, por casi dos años más. Esto genera en él una tranquilidad apoyada en sus jugosos ingresos.

Los convocados de River vs. Barracas Central.

Las 5 bajas que tiene River para visitar a Barracas Central

Para el estreno ante Barracas Central, el plantel de River no cuenta con cinco jugadores, que ni siquiera forman parte de la convocatoria por lesión. La baja más sensible es la de Franco Armani, que en la pretemporada sufrió un desgarro y todavía tiene para una semana más de recuperación. Por otro lado, Ezequiel Centurión tampoco está disponible, ya que volvió de su préstamo en Independiente Rivadavia con una lesión en su muñeca.

Marcos Acuña se recupera de molestia en su pie izquierdo que le impidió realizar la pretemporada a la par de sus compañeros, por lo que ahora lleva a cabo un reacondicionamiento físico. En tanto, Fabricio Bustos sufrió una fatiga muscular y no será arriesgado, mientras que Maxi Meza fue operado por una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

La posible formación de River vs. Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

