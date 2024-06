En San Lorenzo tienen claro que muy difícilmente puedan contar con Adam Bareiro para el próximo semestre. Su cláusula de salida es de 3,5 millones de dólares y varios equipos ya empezaron a sondearlo. River, que busca delantero, ya lo tiene en la mira y podría haber novedades en los próximos días. Cabe destacar que en Núñez no quieren hacer movimientos antes del cierre oficial del semestre y eso será el jueves 13 de junio ante Deportivo Riestra por la quinta fecha de la Liga Profesional.

El pasado lunes, San Lorenzo cayó por 1 a 0 ante Sarmiento en condición de local y una vez finalizado el partido, Leandro Romagnoli se refirió al futuro de Adam Bareiro en conferencia de prensa: “Sé que está la posibilidad de que Adam se vaya, ya lo hablamos el otro día y le preguntaron acá cuando estaba en una conferencia de prensa. Sabemos que es importante para San Lorenzo, es el goleador y por ahí muchos equipos lo quieren. Por ahora no me dijeron nada, me dijeron que no había nada por Bareiro”.

Además, agregó: “Pero si eso pasa y se tiene que ir por cuestiones de que lo venden, ya sabemos que tenemos que traer. Yo ya hablé con Ortigoza y con Moretti que hay que incorporar para lo que viene, hacer un plantel más fuerte y competir en las tres competencias que estamos. Eso está claro, está hablado y esperemos a ver qué pasa”.

Leandro Romagnoli. (Foto: IMAGO).

El panorama de los delanteros de River

En River está claro que el único titular indiscutido es Miguel Ángel Borja, el gran goleador del equipo. Ahora bien, si el colombiano se ausenta, el recambio pareciera no estar claro. Demichelis optó en más de una oportunidad por poner a Colidio como referente de área, pero claramente no es su posición natural. Otra alternativa es la de Agustín Ruberto, el juvenil de 18 años que de a poco va sumando minutos en Primera. Por otro lado, aparecen Pablo Solari e Ian Subiabre, ambos delanteros por afuera.

¿Podría jugar los octavos de la Libertadores?

En el caso que River contrate de Adam Bareiro, el paraguayo podrá disputar los octavos de final con el Millonario pese a haber jugado la fase de grupos con la camiseta de San Lorenzo. La Conmebol cambió hace unos pocos años esa imposibilidad que un futbolista juegue una misma Copa Libertadores con dos equipos.