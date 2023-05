En lo que fue su primer Superclásico como entrenador del Millonario, el River de Martín Demichelis venció a Boca en el Más Monumental por 1 a 0, con gol de Miguel Ángel Borja de penal sobre el final del encuentro, que terminó con una trifulca entre los jugadores.

Gracias a este triunfo, el elenco de Nuñez volvió a sumar de 3 tras el empate frente a Atlético Tucumán, más la goleada recibida contra Fluminense, y de esta manera le sacó 9 puntos de distancia a su escolta San Lorenzo, que juega mañana, en la lucha por la Liga Profesional.

Una vez finalizado el partido, el entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa, en la que se refirió a los dichos de Nicolás Figal en la previa del partido, y tuvo un encontronazo con el periodista Germán García Grova, luego de que le consulte sobre los cambios que realizó en Brasil y los comentarios de la prensa.

“Cuando hice los cambios, estábamos en un partido completamente igualado, muy bien posicionados. Es muy fácil hablar con el diario del miércoles, y si vos decís que yo me equivoqué, te lo acepto, pero le estás faltando el respeto a José Paradela y a Pablo Solari, que ingresaron, porque si decís que me equivoqué, es porque ellos no estaban acorde a la situación”, comentó Demichelis.