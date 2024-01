Nicolás Fonseca fue el primer refuerzo de River para la temporada 2024 y tuvo su estreno en el empate del Millonario ante Argentinos Juniors (1-1) por la Copa de la Liga. Ante las consultas de la prensa, Martín Demichelis apeló a los datos para defender el rendimiento del ex Montevideo Wanderers en el Monumental.

“Me gustó, tuvo 80 contactos de pelota, 70 pases bueno, ganó 10 de 13 duelos. Son números que sirven para seguir trabajándolo”, expresó el entrenador de La Banda en conferencia después de la igualdad de su equipo ante el Bicho.

No es la primera vez que Demichelis recurre a los datos para defender su visión sobre cuestiones relacionadas al juego. Sin embargo, comparando la última mención a las estadísticas con las restantes, podemos afirmar que esta fue la más contraproducente.

“Se convirtió en Sudanalytics”, fue un comentario recurrente en redes sociales, en una comparación humorística con la cuenta de X (ex Twitter) que, de alguna forma, popularizó el uso de datos en la discusión futbolera. La relación no es para nada descabellada: la lectura de datos sueltos suele generar un discurso vacío que no ayuda en nada a que las estadísticas se inserten en el debate de forma óptima.

El boom del mal llamado Big Data sedujo casi en la misma proporción del crecimiento del rechazo al análisis de los partidos de fútbol con estadísticas. Sin embargo, esta discusión ya quedó vieja: los datos sirven y así lo demuestran los cuerpos técnicos de élite que eligen trabajar con ellos a diario.

Demichelis y el uso de los datos para dar el debate

La particularidad que tiene el equipo de trabajo de Martín Demichelis es que el DT elige mencionar ciertos datos en conferencia de prensa. La primera vez que lo hizo causó controversia, cuando desafió a un periodista a que “busque las estadísticas” de Enzo Pérez tras afirmar que, en una derrota contra Talleres, River “no tuvo mediocampo”.

La siguiente mención fue semanas más tarde, cuando al Millonario se lo cuestionaba por su labor defensiva en las jugadas a balón detenido. “Hasta el partido con Inter, nos habían tirado 132 córneres y solo nos habían hecho dos goles. Lo analizaremos internamente para prestarle atención y corregir”, dijo Demichelis ante los medios.

En los tres casos mencionados encontramos un denominador común: el uso de datos para repeler las críticas. Hasta el momento, poco se le escuchó al entrenador del Millonario aportar estadísticas en momentos de elogio, algo que inevitablemente enriquecería el discurso y contribuiría a dar el ejemplo en un apartado que ya es una realidad en el fútbol a nivel mundial.

Hoy en día existen plataformas como Wyscout o Provision para monitorear o contabilizar distintos aspectos del juego y casi ningún cuerpo técnico de Primera División se queda afuera de este sistema. Eso sí, Demichelis es uno de los pocos que se anima a poner los datos sobre la mesa de discusión. Hoy, un intercambio de este tipo en una conferencia de prensa en el fútbol argentino parece lejano, pero Micho quiere cambiar esa tendencia.