River Plate

Dónde juegan River vs. Millonarios por la Serie Río de la Plata 2026

Los de Núñez se miden ante los colombianos en el primer amistoso del año con la intención de sumar rodaje de cara al inicio del Apertura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

Luego de realizar una primera parte de la pretemporada en Ezeiza y otra en San Martín de los Andes, River pone primera en este 2026. Este domingo, a partir de las 21 horas se medirá ante Millonarios en el marco de la Serie Río de la Plata. El duelo será televisado exclusivamente a través del plan premium de Disney+.

Marcelo Gallardo utilizará el encuentro ante el conjunto colombiano para ver a sus jugadores, también para probar en cancha algunas de las cosas que trabajó en la pretemporada. Inclusive se estima que los tres refuerzos -Vera, Moreno y Viña- sumen minutos.

¿Dónde se juega el amistoso entre River y Millonarios?

River y Millonarios se verán las caras en el Gran Parque Central de Montevideo, el estadio de Nacional. La capacidad del mismo es para 37 mil espectadores y se espera una presencia importante de hinchas argentinos, tanto de los que están radicados en la capital del país vecino como así también de algunos que se encuentren veraneando.

El Gran Parque Central. (Foto: Getty).

El Gran Parque Central. (Foto: Getty).

La probable formación de River

El equipo titular de River para enfrentar a Millonarios este domingo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Mientras River llegó a un acuerdo con Vélez, Maher Carrizo está en el radar de un campeón de Champions League

Datos del partido

Horario: 21 horas

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

TV: Disney+

lautaro toschi
Lautaro Toschi

