Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

El presidente del Millonario ya cerró a Fausto Vera y Aníbal Moreno y tiene otros posibles refuerzos en mente para el mercado de pases.

Por Toti Pasman

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo ya abrochó dos refuerzos.
© GettyMarcelo Gallardo ya abrochó dos refuerzos.

En la Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez. Stefano Di Carlo, presidente de River, se vistió de Santa Claus, como antes lo hacía Jorge Brito, y no para de dejarle regalos al arbolito de Napoleón.

Aníbal Moreno por siete palos, una ganga. Para mí, el refuerzo del año. Fausto Vera, cuatro palos a pagar en un año. Si lo recuperan, es un jugadorazo. Llegaría también Santino Andino, un buen proyecto, una gran apuesta.

Fausto Vera entrenando. (Foto: Prensa River)

Fausto Vera entrenando. (Foto: Prensa River)

Y, además, un 9. Un 9 de jerarquía que veremos a quién están tramando para llevar a River. Ahora, la fórmula de jugar al “Gran DT” en los últimos tres mercados de pases a Marcelo Gallardo no le salió bien.

Si de una vez por todas, el Muñeco no logra construir un equipo y no le da funcionamiento colectivo a River, aunque arme el Dream Team internacional del mundo, no va a tener ningún éxito.

Publicidad

Pero, por ahora, el Gallardo es el único que puede decir, en el fútbol argentino: ¡Feliz Navidad!

Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River en este mercado de pases

ver también

Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River en este mercado de pases

Encuesta

¿Qué refuerzo de River ilusiona más?

Ya votaron 0 personas

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar
Fútbol Argentino

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar

Los 5 mejores goles de River en 2025
River Plate

Los 5 mejores goles de River en 2025

FC Santa Claus, el club creado en honor a Papá Noel que es furor en Navidad
Fútbol Internacional

FC Santa Claus, el club creado en honor a Papá Noel que es furor en Navidad

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo