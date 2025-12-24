En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

En la Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez. Stefano Di Carlo, presidente de River, se vistió de Santa Claus, como antes lo hacía Jorge Brito, y no para de dejarle regalos al arbolito de Napoleón.

Aníbal Moreno por siete palos, una ganga. Para mí, el refuerzo del año. Fausto Vera, cuatro palos a pagar en un año. Si lo recuperan, es un jugadorazo. Llegaría también Santino Andino, un buen proyecto, una gran apuesta.

Fausto Vera entrenando. (Foto: Prensa River)

Y, además, un 9. Un 9 de jerarquía que veremos a quién están tramando para llevar a River. Ahora, la fórmula de jugar al “Gran DT” en los últimos tres mercados de pases a Marcelo Gallardo no le salió bien.

Si de una vez por todas, el Muñeco no logra construir un equipo y no le da funcionamiento colectivo a River, aunque arme el Dream Team internacional del mundo, no va a tener ningún éxito.

Pero, por ahora, el Gallardo es el único que puede decir, en el fútbol argentino: ¡Feliz Navidad!

