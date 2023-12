Con goles de Salomón Rondón y Facundo Colidio, River venció sobre la hora a Belgrano por 2 a 1, ya que había empatado transitoriamente con el tanto de Lucas Passerini, y de esta manera clasificó a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, en la que espera por el ganador del duelo entre Racing y Rosario Central.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó lo que viene, ya que tiene la posibilidad de ganar dos torneos más en este cierre de año.

“Primero con la alegría de haber superado los cuartos de final que claro está que desde el momento de los tres partidos jugados ninguno fue fácil, estuvo al límite de llegar a los penales y gracias a la actitud de los chicos que nunca se bajonearon insistimos hasta el final y encontramos ese segundo gol. Siempre hay cosas para corregir, lo digo reiteradamente, aún en el triunfo hay cosas por corregir. No estoy en el mejor de los momentos para hacer el mejor análisis porque es muy prematuro. Se dio el partido que esperábamos porque Belgrano te hace las cosas difíciles”, dijo con respecto a lo que fue el partido.

Además, fue autocrítico, ya que reconoció la merma del rendimiento de su equipo: “El año se hizo largo y desgastante para nosotros. A pesar de quedar afuera de la Copa Argentina y la Libertadores, que nos quedó el plano local, quedó demostrado que no es fácil mantenerse el alto nivel a lo largo de los once meses. Con mejores y peores partidos clasificamos segundos. Hubo un bajón desde el funcionamiento y no vamos a dejar de trabajar para ganar dos títulos más”, tiró.

Y agregó: “Lo acabo de reconocer, hemos bajado en los últimos tres partidos, claro está que hay una merma. Cuando eso pasa, el responsable soy yo y por eso estoy ocupado para intentar volver a ser lo que fuimos. Hay plantel para seguir peleando hasta el final e intentar mejorar. Hoy no servía jugar bien y quedar eliminados. Ustedes querían que ganemos y ganamos”.

Demichelis se refirió al rival en semifinales

“En todo caso si nos toca jugar el viernes nos toca jugar contra Rosario Central o Racing, los dos estaríamos en igualdad de tiempo de recuperación. No sería ni ventaja ni desventaja para ninguno de los dos. Que toque el que tenga que tocar”, tiró con respecto al rival y el día en el que pueden jugar.

El bajón de rendimiento que tuvo River

“Es cierto que veníamos de un punto de los últimos 9, fue la peor fase que tuvimos a juego y resultado. No me saqué una mochila por haber pasado un mata mata, a mí me preocupa cada situación que vive el grupo. Hay que saber jugar esta clase de partidos, y con aciertos y errores lo terminamos ganando. Hoy le ganamos a un equipo que nos juega de la forma que más nos cuesta, porque ellos repliegan y salen rápido, jugando mano a mano con nuestros defensores”, dijo con respecto a los últimos partidos de su equipo.

En la misma línea, destacó: “Hasta la fecha 14, lo dije después de Instituto, sin dejar de ser competitivos, habíamos buscando que las incorporaciones se acoplen de a poco, algunos más algunos menos. A partir de ahora no hay margen de error, así que decidí hoy que el 11 que inició era el que nos podía ayudar para sacar adelante el partido”.

La explicación de los cambios

“Aposté por Matías en el entretiempo por Rodrigo que estaba amonestado y él te da más equilibrio con los centrales, porque Enzo y Rodrigo son más de tocar y pasar para romper líneas. Después en ventaja puse un central más y entró Facundo por Salomón. Ahí pensaba que íbamos a marcar a los dos delanteros que hicieron un gran partido. El fútbol es maravilloso, a pesar de todas las ideas que puede tener un entrenador, así nos convirtieron. Me alegra que haya convertido Facundo, que venía insistiendo hace mucho para que se le abra el arco y este va a ser el primero de muchos”, tiró.