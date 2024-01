Fuerte respaldo al festejo de Montiel ante River: “Yo me hubiese sacado la remera”

River y Argentinos igualaron 1 a 1 en el Monumental el pasado domingo. El Millonario se había puesto en ventaja sobre el final del primer tiempo, pero en el complemento se apagó casi por completo y los visitantes aprovecharon. Santiago Montiel, formado en River, ingresó a falta de pocos minutos para el cierre de partido y en su primera intervención anotó un golazo.

Lo llamativo fue la manera de celebrarlo. Lo gritó de manera desaforada, se acercó a los hinchas de River y les mostró la camiseta. Eso generó la indignación de algunos futbolistas del Millonario -Paulo Díaz y Miguel Borja- quienes le reclamaron su celebración y el chileno le recordó que en ese club se formó. Luego de los tumultos, el partido terminó y una vez finalizado el mismo, el propio jugador pidió disculpas a quienes le haya podido ofender ese festejo.

Brian Sarmiento respaldó a Montiel

“Que lo critiquen o hablen así porque mostró la remera me da mucha bronca. Yo sé lo que uno pasa cuando te dejan libre. El valor que tuvo él de seguir adelante y encima meterle el gol en la cancha de ellos para mí estuvo perfecto. Yo me hubiese sacado la remera y se la hubiese mostrado”, afirmó el ex futbolista en diálogo con TyC Sports.

Lo que Brian Sarmiento -y también Santiago Montiel- deben entender que el error de la celebración es dedicarse a los hinchas, quienes no fueron responsables que quede libre. En todo caso, si Montiel quedó dolido por haber quedado en libertad en 2022, tranquilamente podría haber enfrentado a los micrófonos de la transmisión oficial y decir abiertamente sus sensaciones y cuestionado a quienes para él fueron responsables de la situación.

¿Fue exagerada la reacción de los jugadores de River?

La realidad es que lo que hicieron Miguel Borja y Paulo Díaz tampoco estuvo bien. Se entiende que las pulsaciones están por las nubes y que da bronca recibir un gol cuando falta tan poco para que termine el partido. Pero Montiel no les faltó el respeto a ellos como colegas, solamente hizo un festejo desmedido y eso, en caso que el árbitro lo considere, puede ser penalizado con una tarjeta amarilla.