No es ninguna novedad que River Plate está negociando desde hace rato para hacerse con los servicios de Rodrigo Villagra, uno de los mediocampistas centrales más destacados del fútbol argentino. Sin embargo, el Millonario todavía no logró llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba para finiquitar la llegada del mencionado jugador.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central y nacido en Morteros, provincia de Córdoba, estuvo a un paso de recalar en Rayados de Monterrey. De todos modos, a último momento, la operación terminó cayéndose por completo, por lo que Villagra puso el grito en el cielo y comenzó a entrenarse por su cuenta.

Tiempo después apareció la chance de River y Talleres siguió mostrándose bastante firme pese al deseo del jugador de 22 años de edad de marcharse en este mismo mercado de pases. Sin embargo, los comandados tácticamente por Martín Demichelis no se rindieron ni mucho menos y siguieron intentando llegar a un acuerdo.

En medio de ese panorama, Villagra se plantó de forma contundente ante Andrés Fassi, máxima autoridad de Talleres. “Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas”, habrían sido las palabras del mediocampista, dando a entender que no toleraría que se haga añicos una nueva oportunidad.

Mientras tanto, según informó el periodista partidario Sebastián Srur, River ya cuenta con una alternativa por si no logra cerrar la llegada de Villagra. Y esa alternativa tiene nombre propio: Fausto Vera. Lógicamente, el volante central solamente podría recalar en Núñez si se descarta por completo el arribo del hombre de Talleres.

Vera, de 23 años de edad, recaló en Corinthians en 2022 después de deslumbrar a propios y extraños defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors. En el Timao, el volante volante que representó a la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 de 2019, en el Preolímpico Sub-23 de 2020 y en los Juegos Olímpicos de Tokio se transformó en una pieza importante.

Si bien no se conocieron cifras sobre lo pretendido por el popular equipo brasileño por Vera, se especula que su potencial fichaje represente el desembolso de una suma relativamente cercana a lo exigido por Talleres por Villagra. No es un detalle menor que el nacido en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, también es seguido desde el exterior.

La cotización de Fausto Vera

Según el sitio web especializado ‘Transfermarkt’, Fausto Vera tiene un valor de mercado de 7.000.000 euros.

Los números de Vera en Corinthians

Defendiendo la camiseta de Corinthians, Fausto Vera acumula una anotación y tres asistencias en 73 cotejos oficiales.