La última formación de Marcelo Gallardo en River, con la misión de vencer a Banfield por el Torneo Apertura

Es un hecho: este jueves, bajo la órbita de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo estará al frente del primer equipo de River por última vez. Sucede que, tras la derrota contra Vélez del domingo pasado, anunció un paso al costado y también su despedida ante Banfield.

Teniendo en cuenta las grandes necesidades del Millonario luego de un arranque de temporada realmente oscuro y a tono con lo que fue el 2025, el Muñeco es consciente de que, más allá de que no continuará como director técnico del club de sus amores, debe hacer todo lo posible para cosechar tres puntos más que vitales pensando en lo que viene.

Como consecuencia de ello, Gallardo ultima todos los detalles pensando en los once jugadores que saldrán al campo de juego del Estadio Monumental para encontrarse frente a frente con el Taladro y tratar así de ponerle punto final a una durísima racha de tres derrotas consecutivas en la máxima categoría del fútbol argentino.

Debido a la nueva complicación física de Franco Armani, es prácticamente un hecho que Santiago Beltrán volverá a estar desde el comienzo bajo los tres palos de River. Inclusive, el joven arquero surgido de las divisiones inferiores de la entidad del barrio porteño de Núñez cumplió con creces en medio de un contexto adverso.

Marcos Acuña estaría desde el inicio. (Foto: Getty)

En cuanto a la defensa, todo indica que Gonzalo Montiel se mantendrá en el lateral derecho y que Lucas Martínez Quarta volverá a ser el primer marcador central. A su vez, Marcos Acuña reemplazaría a Matías Viña en el costado izquierdo de la última línea, en tanto que la única duda pasa por Paulo Díaz o Lautaro Rivero.

Publicidad

Publicidad

Pasando al mediocampo, salvo algún imprevisto de último momento, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván serán de la partida contra los dirigidos por Pedro Troglio. Eso sí: Juan Fernando Quintero, lesionado contra el Fortín, no podrá estar a disposición del Muñeco y hay dos nombres propios que pican en punta para ocupar su lugar: Ian Subiabre y Santiago Lencina.

ver también Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento

¿Y el ataque? En la ofensiva, las dudas se hacen presentes de manera contundente teniendo en cuenta que es uno de los puntos más flojos de este River en el arranque del 2026. Sebastián Driussi parece ser una fija, mientras que el acompañante del Gordo podría llegar a ser el juvenil Joaquín Freitas, de buenos ingresos recientes.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega River vs. Banfield?

El partido entre River y Banfield, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, desde las 19:30 horas, en el Estadio Monumental de Núñez.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River este jueves ante Banfield.

El encuentro será el 26 de febrero a las 19:30 horas en el Monumental.

Publicidad

Publicidad