El día que Chacho Coudet confesó ser hincha de Boca: “Iba a la cancha, me llevaba mi viejo”

Eduardo Coudet tiene muchísimas chances de ser el próximo entrenador de River para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien dejará de dirigir una vez que culmine el juego ante Banfield, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Por lo que fue su pasado como futbolista, en más de una ocasión se rumoreó que el Chacho tenía afinidad por River, por Platense, por Rosario Central y también por San Lorenzo. Sin embargo, fue él mismo quien confesó que “era hincha de Boca porque iba a la cancha”.

Fue en el año 1997, durante una entrevista con El Aguante, programa que se emitía por TyC Sports, donde reveló su fanatismo por el club de La Ribera: “Me llevaba mi viejo que era fanático de Boca”, exclamó. Y añadió: “Fui en la época de Graciani, Comas, Rinaldi… Y después para este lado, con Latorre y Batistuta creo que llegué a ver varios partidos”.

“El más jodido que estuve en la cancha fue el día de Boca – San Lorenzo, que era de noche. Fui solo con otro chico y fue el día que murió este muchacho. Ese día hubo mucho bardo”, recordó sobre el hincha Saturnino Cabrera, quien fue el protagonista de una de las muertes más conmocionantes por la violencia en el fútbol.

El caso de Cabrera ocurrió el 14 de diciembre de 1990, cuando se enfrentaron las barras-bravas del Xeneize y el Cuervo en la tercera bandeja. Fue en la tribuna boquense que falleció, donde quedó tendido y se transformó en tapa de todos los diarios del país.

Aquella noche, durante el entretiempo, el grupo de violentos liderados por José “El Abuelo” Barrita, emboscó a sus pares de San Lorenzo debido a que estos, en la semana, le habían robado una serie de banderas. Y para defenderse, La Butteler arrancó un caño y lo arrojó desde la tercera bandeja. El mismo impactó en la cabeza de Cabrera, quien murió en el acto mientras se resguardaba de los incidentes. El partido de suspendió y los disturbios continuaron en las calles.

Más allá del hecho de violencia que vivenció el Chacho Coudet, también reconoció que “si no estuviese jugando al fútbol, por ahí seguiría yendo a ver a Boca”. La pasión fue heredada, como prácticamente ocurre en la gran mayoría del país, donde el padre le traslada al hijo los colores y el amor por una camiseta e institución. Así también ocurrió con quien sería el nuevo entrenador de River.

