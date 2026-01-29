Juanfer Quintero habló del nuevo socio que encontró en River: “Lo más importante es que se sienta bien”

Juan Fernando Quintero fue la gran figura de River en el primer partido oficial del año que se disputa en el Estadio Monumental y que gracias a su doblete se cerró con victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga.

“Hay que felicitar al grupo porque hicimos un gran partido y este es el camino. Estamos bien tácticamente, estamos llegando al gol. Yo trato siempre de hacer las cosas bien, más allá de llevar la cinta que es un orgullo. El último semestre arrastré muchas lesiones, muchas dolencias y el equipo me necesitaba al cien por ciento. Ahora ya todos hicimos una pretemporada en la que estuvimos metidos de lleno y esa es la gasolina para lo que viene“, dijo el colombiano apenas finalizado el encuentro en diálogo con TNT Sports.

Juanfer también se refirió a un jugador que no estuvo en River la pasada temporada y que en las dos primeras fechas de este Apertura se asoció muy bien con él. No se trató de ninguno de los tres fichajes que ya concretó el club desde inicios de la pretemporada sino de Tomás Galván, quien volvió de su préstamo en Vélez y fue integrado al plantel por Marcelo Gallardo.

“Es un gran jugador, que viene haciendo las cosas bien. Lo más importante es que él se sienta bien, que se sienta cómodo y que sigan los buenos resultados”, destacó sobre el mediocampista de 25 años que debutó en 2021 con la camiseta de River y luego protagonizó numerosas cesiones, en Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez.

Tweet placeholder

Galván fue el apoyo clave que tuvo Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha y sus números demuestran la importancia que tuvo para el buen funcionamiento del Millonario. Según Dataref, fue primero tanto en gambetas exitosas (3) como en chances creadas (2), ganó 7 duelos y tuvo acierto en 35 de los 39 pases que intentó.

Publicidad

Publicidad

Galván también habló de la sociedad con Juanfer

ver también Gallardo, sobre la vuelta de Tomás Galván a River: “Creció futbolísticamente y me encanta”

El mediocampista de último paso por Vélez, que volvió a jugar en el Estadio Monumental con El Millonario después de más de cuatro años, también se refirió a la sociedad con Juanfer Quintero que dio tan buenos resultados en las dos primeras fechas del Torneo Apertura.

“Marcelo (Gallardo) nos pide que nos juntemos, que rompamos la línea de los volantes de ellos. Sabemos la clase de jugador que es Juanfer y yo me tengo que adaptar a él. Estamos bien y ganar partidos nos da mucha confianza para lo que viene”, manifestó.

Data clave

Juan Fernando Quintero anotó un doblete en la victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima.

anotó un en la victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima. River Plate derrotó a Gimnasia en el Estadio Monumental por el Apertura 2026 .

por el . El mediocampista Tomás Galván lideró el encuentro con 3 gambetas y 2 chances creadas.

Publicidad