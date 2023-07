Con el objetivo de sumar un punto que le permita ser campeón, River recibe a Estudiantes en el Más Monumental, por lo que Martín Demichelis dio la lista de convocados. Además, Agustín Fontana podría irse a Sarmiento y anunciarían a Colidio la próxima semana. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Los convocados para recibir a Estudiantes

Para poder afrontar el partido más importante del semestre, en el mundo River ya tienen todo listo. Este sábado, los dirigidos por Martín Demichelis enfrentarán a Estudiantes de La Plata, y esperarán todos juntos en el Monumental a la definición del campeonato.

Si bien podrán ser campeones sin jugar ante el Pincha, ya que dependerá de lo que haga Talleres frente a Huracán, a quien visitarán desde las 21:30 horas, Demichelis no quiere dejar nada librado al azar y aprovechará para unificar a todo el plantel, que se bancó un durísimo semestre.

Fontana podría irse a Sarmiento

River aceleró en el mercado de pases y, además de la inminente llegada de Ramiro Funes Mori (hay acuerdo de palabra), cerrará más refuerzos. El Millonario prepara al plantel de cara a lo que será el exigente segundo semestre y para eso también deberá desprenderse de varios jugadores.

Martín Demichelis sabe que hay jugadores que no serán tenidos en cuenta y que lo mejor es buscarles alguna salida. Micho sabe que tiene que dejar ir algunos nombres para no tener un plantel demasiado numeroso y uno de los que no sumó minutos en 2023 encamina su nuevo destino.

River presentaría a Colidio tras ser campeón

Una de las novelas del corto mercado de pases de invierno en el fútbol argentino ha sido la de Facundo Colidio, ya que luego de terminar su préstamo con Tigre, tanto River como Boca se mostraron interesados en incorporar al delantero de 23 años, cuyo pase pertenece al Inter de Milán.

Tras rechazar la oferta del Xeneize, finalmente Colidio decidió aceptar el contrato propuesto por el Millonario, que es por 4 años, por lo que desde el equipo del barrio porteño de Núñez pasaron a la siguiente etapa de la operación, que era negociar la compra de su pase con el equipo italiano.

Lanzini rechazó una oferta de Qatar

Mientras esperan la definición de la Liga Profesional, en la que necesita un punto de los 9 en juego que quedan para consagrase campeón, Martín Demichelis junto a la dirigencia de River se encuentran trabajando en el mercado de pases, buscando reforzar puestos claves para pelear en la Copa CONMEBOL Libertadores.

Es por eso, que ya cerró el regreso de Ramiro Funes Mori, así como también se encuentran cerca de llegar Facundo Colidio, delantero de último paso en Tigre y Sebastián Boselli, defensor juvenil que juega en Defensor Sporting, que además fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay.

River intentó un préstamo por Valentín Carboni

Para clubes como River, es muy difícil hacer mercados de pases silenciosos sin que nadie se entere por quién están negociando. Sin embargo, en casos muy particulares se puede tener un “tapado” para dar la sorpresa. El Millonario, con mucho hermetismo, hizo un intento por un jugador de muchísima categoría.

Está claro que el plantel de Martín Demichelis no necesita de la llegada de cualquier refuerzos, sino de futbolistas que puedan darle un buen salto de calidad al plantel. En ese contexto, las autoridades del club de Núñez intentaron conseguir una incorporación top del fútbol europeo, pero no hubo caso.