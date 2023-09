Los hinchas de River se enojaron por la actuación ante Vélez: "No están a la altura"

River no tuvo una buena actuación en Liniers, se fue derrotado ante Vélez y los hinchas cuestionaron muchísimo a todas las decisiones que tomó Martín Demichelis en la noche del sábado.

Pese a que el Millonario venía de golear a Barracas Central, no lograron repetir ninguno de todos los conceptos futbolísticos que aplicaron en el Monumental. Y como si fuese poco, el propio Demichelis pateó el tablero con una llamativa formación.

En el José Amalfitani se vio a un River completamente inconexo, que no pudo doblegar a su rival y al DT totalmente perdido. Incluso, realizando modificaciones que no le pudieron solucionar los problemas que creó en la previa al cotejo.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos del Millo se encargaron de cuestionar todas las decisiones que tomó el ex Bayern Múnich, y algunos se dieron el lujo de pedir por la salida del estratega .

“Horrible lo nuestro. En 3 meses tiramos 8 años a la basura. Tienen un miedo los jugadores de River… y Demichelis y compañía no reaccionan o no saben qué hacer… No están a la altura” , escribió @LeoAlbornoz001 por medio de Twitter, mostrando su completo enojo por lo que ocurrió en el estadio del Fortín.

Los cuestionamientos al entrenador riverplatense continuaron por medio de la red social del pajarito, y otro de los usuarios fue más explícito: “Demichelis tiene que volver a las bases, recuperar la brújula cuánto antes porque, de seguir así, su salida es inevitable”. El hincha se enojó, y habló.

El próximo partido de River



El equipo de Martín Demichelis deberá recibir a Arsenal, pero aún no tiene día ni horario confirmado. El encuentro se disputará en el estadio Antonio V. Liberti, y será correspondiente a la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional 2023.