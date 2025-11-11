El referente de la Selección Argentina que sorprendió a todos puntuando a La Scaloneta con un 5: “Nos tienen un poco más de bronca”

En la Selección Argentina están preparándose de lleno para lo que será el amistoso del viernes 14 de noviembre ante Angola, que se disputará en la ciudad de Luanda. El encuentro contra el combinado africano será el último durante este año, y servirá de preparación para lo que el Mundial 2026.

A lo largo de lo que fue esta temporada, los rendimientos del combinado nacional que conduce Lionel Scaloni tuvieron un altibajo, y eso lo dejó bien en claro uno de los referentes que tiene el plantel: Nicolás Tagliafico.

“Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho. Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia“, dijo en una entrevista que le brindó a Radio La Red. Y el lateral izquierdo añadió: “Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando”.

Con respecto a lo que será la Finalissima, la cual se disputará tres meses antes del inicio de la cita mundialista, Tagliafico tiene muchas ganas de jugarlo: “Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores Selecciones“. Pero agregó que no marcará cómo llegará ninguno de los dos seleccionados al torneo en Estados Unidos, México y Canadá: “Es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, es un partido solo. El Mundial es otra cosa, otro estímulo, si se le gana o se pierde con España, da igual. Lo que sí, enfrentarlos te da una idea de qué nivel tenés”, sentenció.

Nicolás Tagliafico, defensor de la Selección Argentina. (Daniel Jayo/Getty Images)

Además de referirse a lo que pasará con su carrera una vez que culmine la participación albiceleste en la Copa del Mundo, donde sostuvo que “Banfield e Independiente son dos clubes que quiero mucho” y que recién “más adelante decidiré si tengo el deseo volver” al país, posicionó a “España, Francia, Alemania” como candidatos al título, pero también “tenés a Marruecos y otros que pueden dar la sorpresa”.

Publicidad

Publicidad

Malestar en la Selección de España a meses de la Finalissima y de la Copa del Mundo

La Selección de España se encuentra fuertemente afectada por las lesiones. Rodri y Dani Carvajal aún no pudieron retornar del todo tras la rotura de ligamentos sufrida en octubre del 2024. Y en cuanto a Lamine Yamal, se lo ve que le está costando superar la pubalgia, dolencia que provocó los cortocircuitos entre el elenco nacional y el Barça, panorama que, sin dudas, no es el ideal a pocas semanas de la Finalissima (posiblemente en marzo del 2026) y a 7 meses del inicio de la Copa Mundial.

ver también Mientras la Selección Argentina ocupa el 2° puesto del ranking FIFA, este es el puesto de Angola a nivel mundial

ver también El noble gesto de Mastantuono con la Selección Argentina pese a no ser citado por Lionel Scaloni

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

DATOS CLAVES

Argentina jugará su último amistoso del año el viernes 14 de noviembre ante Angola en Luanda .

ante en . El referente Nicolás Tagliafico calificó el rendimiento de la Selección Argentina con un 5 de 10 .

calificó el rendimiento de la Selección Argentina con un . Tagliafico mencionó a España, Francia, Alemania y Marruecos como candidatos para el Mundial 2026.

Publicidad