Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 4 de enero de 2026, con la mira puesta en el mercado de pases. Matías Viña será jugador del Millonario, en qué quedó lo de Santino Andino y Tadeo Allende, quiénes son los 4 futbolistas que viajaron a la pretemporada y podrían salir ante alguna oferta importante.

Viña será jugador de River

Se espera que el próximo refuerzo sea Matías Viña, por quien se están ultimando los detalles de la negociación con Flamengo. Aceptado el préstamo con cargo por un año, el club brasileño solicitó que la haya una cláusula de compra obligatoria sujeta a objetivos. La misma se activará si el futbolista disputa el 50 por ciento de los minutos en toda la temporada, lo que obligará a River a adquirir el 50 por ciento de su ficha.

Otro estadío de la negociación es que River tendría la opción de comprar el 50 por ciento restante de la ficha de Viña en dos tandas del 25 por ciento. De esta manera, en Núñez podrían adueñarse del 100 cien por ciento del pase si cumple con los objetivos y accede a quedarse con él. Sin embargo, por el momento apuntan a quedarse solo con la mitad y su rendimiento será clave para una acción futura.

Villa quiere jugar en River

Bolavip pudo saber que Sebastián Villa presiona para que Independiente Rivadavia baje las aspiraciones económicas ya que tiene el deseo de jugar en River. Además, el representante también así lo desea y está al tanto que Marcelo Gallardo está de acuerdo con su llegada.

Por tal motivo, se busca negociar con dinero, el pase de Ezequiel Centurión -que recientemente regresó de Independiente Rivadavia y trabaja en San Martín de los Andes en la pretemporada con River- y también la cesión a préstamo de dos jugadores, de los cuales se desconocen los nombres, pero serían juveniles.

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River hace apenas unas semanas y sabe muy bien que negociar por Sebastián Villa -con resultado positivo o negativo- genera un costo político importante. Muchos hinchas del Millonario no están de acuerdo con esta situación y lo hicieron saber en las redes sociales, por lo que esta es la razón por la que todavía no comenzaron las gestiones por el colombiano.

¿En qué quedó lo de Andino y Allende?

River quiere a Santino Andino y ya movió fichas. Acordó con Godoy Cruz para comprar el 80% del pase a cambio de 5 millones de dólares, pero el futbolista cambió de representante y espera una oferta de Europa. Como todavía no llegó ninguna, creces las chances de llegar al Millonario.

En caso de no concretarse la llegada de Santino Andino, en Núñez tiene como plan B a Tadeo Allende, que viene de tener un gran año en Inter Miami. Su préstamo con las Garzas terminó y debía regresar a Celta de Vigo, pero no se presentó a la pretemporada y eso indica que probablemente se vaya del club. En River acelerarán por él de no cerrar a Andino.

Los cuatro jugadores que fueron a la pretemporada y podrían irse

Son al menos cuatro los futbolistas que llegaron el pasado sábado a San Martín de Los Andes pero podrían tener que partir de un momento a otro ante la posibilidad de que se concrete una transferencia.

Entre ellos destacan Jeremías Ledesma, quien en busca de mayor protagonismo está forzando esa salida y estuvo cerca de volver a Rosario Central, aunque las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto. También Fabricio Bustos, otro que ve con buenos ojos un cambio de destino que le permita recuperar el status de titular que acostumbró ostentar a lo largo de su carrera pero que perdió en su arribo al Millonario.

Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

De pretemporada con el plantel pero sabiendo que no entrará en los planes principales de Marcelo Gallardo, un futbolista que está esperando que aparezcan ofertas para dar un nuevo giro a su carrera es el chileno Paulo Díaz, quien según se encargó de hacer público su propio padre “está entrenando y esperando que salga algo positivo para él”.

Otro que entrena mientras espera una resolución sobre su futuro es Sebastián Boselli, quien había sido incluido en una oferta a San Lorenzo para incorporar a Jhohan Romaña que no fue aceptada y que espera por la aparición de otros interesados que le ofrezcan mayores oportunidades de las que le ofrece la continuidad en El Millonario.