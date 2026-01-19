Lo quiso River, pero el Inter Miami de Lionel Messi lo acaba de oficializar como refuerzo

Con Lionel Messi a la cabeza, el ambicioso proyecto de Inter Miami consiguió el éxito durante la temporada 2025 por la conquista de la MLS. De cara a nuevos objetivos, el plantel comandado por Javier Mascherano necesitaba abrochar una incorporación clave para seguir trabajando en el mercado de pases.

Es que Tadeo Allende había sido una de las máximas figuras de la Garzas durante todo el último año, pero su cesión desde Celta de Vigo había vencido el 31 de diciembre. Desde entonces, Inter Miami entabló arduas negociaciones que llegaron a un final feliz este lunes.

A través de sus redes sociales, el equipo de la MLS confirmó la vuelta del delantero argentino, esta vez al adquirir su pase. Así, Allende continuará vistiendo la camiseta de Inter Miami durante 2026 y hacia el futuro.

“El Inter Miami CF ficha al atacante Tadeo Allende, procedente del RC Celta de Vigo de LaLiga española, en una transferencia permanente. Allende ocupará un puesto en la plantilla internacional y su contrato se extenderá hasta junio de 2030, con opción a una extensión hasta junio de 2031”, anunció el equipo norteamericano.

La operación, en torno a los 5 millones de euros, asegura la continuidad del ex Godoy Cruz e Instituto. De esta manera, River Plate descarta la posibilidad de fichar a este delantero, uno de los apuntados en el presente mercado de pases.

Los números de Tadeo Allende en Inter Miami

En su primera temporada con Inter Miami, Allende aportó un total de 24 goles en 54 compromisos entre todas las competencias. El argentino ya se ubica en la quinta posición entre los goleadores históricos de la institución, a solo 5 gritos de Gonzalo Higuaín. Cabe resaltar que Messi es el máximo artillero, con 77 tantos.

