Cinco negociaciones abiertas: detalles exclusivos de los posibles refuerzos de River

Una vez que terminó la participación de River en este 2025, Marcelo Gallardo sabía que iba a prescindir de los futbolistas que terminaban sus contratos y también que tendría que salir fuerte al mercado de pases. La estrategia parece ser buscar préstamos con opción de compra, para evitar gastar tanto dinero como en las últimas ventanas de incorporaciones.

Las bajas ya se concretaron y fueron de peso: se marcharon Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández, Milton Casco y Miguel Ángel Borja. Por otro lado, se iniciaron gestiones por cinco futbolistas para que se sumen como refuerzos y en Núñez hay ilusión con poder cerrarlos en el corto plazo.

Fausto Vera

Todo indica que el mediocampista va a ser el primer refuerzo de River. El ex Argentinos Juniors no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro y actualmente se encuentra de vacaciones. Desde Núñez buscan un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los cuatro millones de dólares. Un detalle no menor es que el dinero de ese préstamo se deduciría del monto final de la operación en caso de comprarlo en un futuro.

Fausto Vera. (Foto: Getty).

Santiago Ascacibar

Mientras Estudiantes tiene que disputar la final del Torneo Clausura -el próximo sábado ante Racing- en Núñez se mueven por uno de los jugadores clave del Pincha. Se trata de Santiago Ascacibar y desde River pretenden comprar el 50% del pase. Una vez que termine la participación del elenco platense en el año, ahí se sentarán a negociar. Gallardo lo quiere y desde el Millonario haría el esfuerzo por él.

Santiago Ascacíbar, el emblema del León. (Foto: Getty).

Julio Soler

Tras la partida de Milton Casco, en River consideran determinante ir a la carga por un lateral izquierda y el nombre apuntado es el de Julio Soler, por el que ya hubo contactos formales. El Millonario aspira a lograr un préstamo con opción de compra. El ex futbolista de Lanús analizará la propuesta y responderá en los próximos días. Desde Bournemouth no pondrían palos en la rueda para que se marche.

Julio Soler, jugador de Bournemouth que interesa en River. (Foto: Getty).

Gianluca Prestianni

Prestianni se encuentra en Benfica e interesa en River. La dirigencia del Millonario ya dio el primer paso y ofreció un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los 5 millones de dólares. El ex Vélez no ve con malos ojos arribar a Núñez, pero el elenco portugués no lo ve muy viable, por lo que todo indica que Gallardo tendrá que salir a buscar otra alternativa como volante creativo.

Gianluca Prestianni, futbolista de Benfica. (Foto: Getty).

Tadeo Allende

Tras salir campeón de la MLS con Inter Miami, muchos clubes posaron los ojos en Tadeo Allende, que en los 54 partidos que jugó en el año marcó 24 goles. Su pase pertenece a Celta y la realidad es que difícilmente acepten la primera oferta que les llegue. River ofreció un préstamo con opción de compra, pero los españoles priorizarían venderlo, por lo que todavía no hay avances al respecto. El deseo del jugador es arribar al equipo de Marcelo Gallardo y podría hacer presión para lograrlo.

Tadeo Allende. (Foto: Getty).

River busca un delantero de área

Si bien hubo un interés concreto en Luciano Gondou, esa opción se cayó y desde River saben muy bien que falta reforzar esa posición. Por el momento no aparece ningún nombre concreto en el radar. Marcelo Gallardo busca alguien con gol, pero que también entienda cómo moverse fuera del área sin pelota, algo que no tuvo en este último tiempo con Miguel Ángel Borja.

