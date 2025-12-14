Se mueve el mercado de pases de River: Ascacibar cada vez más cerca y un deseo de Gallardo quedó prácticamente descartado

El plantel de River fue licenciado hasta el próximo 20 de diciembre. Mientras tanto, Marcelo Gallardo y la dirigencia trabajan en la conformación del plantel de 2026. Ya hubo algunas bajas de peso –Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Ángel Borja- y ahora llegará el turno de las incorporaciones.

River buscará reforzar algunos puestos importantes que quedaron con poco recambio. Marcelo Gallardo ya dio una lista de nombres y la dirigencia negocia, aunque el Muñeco también tiene su influencia y buscará convencer a los futbolistas. En las últimas horas, Bolavip pudo saber que hubo avances importantes por un jugador y también quedó prácticamente descartado otro que estaba en carpeta.

Santiago Ascacibar se acerca a River

El capitán de Estudiantes viene de ser campeón el pasado sábado y la semana que viene deberá jugar el Trofeo de Campeones ante Platense. Desde hace unos días que River negocia por el volante central y hay optimismo en Núñez. Bolavip pudo saber que el Ruso está cada vez más cerca, pero no habrá ninguna confirmación hasta que el Pincha no termine de competir. El Millonario buscará comprar un 50% de su pase.

Por su parte, Santiago Ascacibar dialogó con ESPN tras consagrarse campeón del Torneo Clausura y dejó la puerta abierta para una salida: “La verdad es que todavía estoy acá. Me queda una final más y queda pensar en el futuro. La cabeza está puesta acá hasta que termine el año y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación“.

Santiago Ascacibar. (Foto: Getty).

Tadeo Allende, casi descartado

ver también Mientras Gallardo espera por refuerzos, los dos nombres que volverán a River en 2026 tras salvarse del descenso

Otro de los nombres que sonó en River e inclusive llegó a haber un sondeo fue el de Tadeo Allende, que viene de ser una de las figuras del Inter Miami que se consagró campeón de la MLS. Su pase pertenece a Celta y allí regresará en las próximas semanas. Los españoles no quieren saber nada con cederlo a préstamo, ni siquiera es con opción de compra y eso lo aleja rotundamente de Núñez.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi y Tadeo Allende. (Foto: Getty).

¿Qué negociaciones tiene abiertas River?

Además de Ascacibar, en River son optimistas y creen que en los próximos días se va a destrabar la situación de Fausto Vera y se convertirá en el primer refuerzo. Por otro lado, también estiman que cerrarán a Julio Soler y también a Gianluca Prestianni, aunque este último depende de Benfica y su voluntad para aceptar un préstamo con opción de compra.

DATOS CLAVE

River negocia comprar el 50% del pase del Ruso , actual capitán de Estudiantes .

negocia comprar el del , actual capitán de . Tadeo Allende se aleja de Núñez porque Celta rechazó cederlo a préstamo.

se aleja de porque rechazó cederlo a préstamo. Marcelo Gallardo busca refuerzos, pero esperarán al Trofeo de Campeones ante Platense.

Publicidad