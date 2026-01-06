Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 6 de diciembre, con el plantel realizando la pretemporada en San Martín de los Andes. Qué pasará con Sebastián Villa, optimismo por Santino Andino, el pedido de San Lorenzo por Romaña que no cayó bien en Núñez y una nueva salida a préstamo.

La verdad sobre el interés de River por Villa

Según pudo saber Bolavip, Sebastián Villa fue ofrecido a River. En Núñez tomaron nota de la situación y tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia -encabezada por Stefano Di Carlo- evaluaron la situación. Ambos coincidieron en que es un futbolista que da un salto de calidad y le subieron el pulgar.

Desde River consultaron las condiciones e Independiente Rivadavia de Mendoza le puso precio al jugador: 12 millones de dólares. Ante este panorama, en Núñez consideraron imposible pagar ese dinero, tanto porque se cambió la política en lo que respecta a los gastos excesivos en los mercados de pases, sino porque el colombiano es un futbolista pronto a cumplir los 30 años y no tendría poder de reventa.

River sigue interesado en Sebastián Villa, pero si las condiciones son las que plantea Independiente Rivadavia en la actualidad el pase no se va a realizar. Ahora bien, si pasan los días y el colombiano no recibe ofertas fuertes, la realidad es que se puede reflotar ya que en Núñez estarían dispuestos a desembolsar una suma cercana a los 5 millones de dólares e inclusive negociar algunos jugadores. Los mendocinos están interesados en Ezequiel Centurión y eso podría ayudar a destrabar la situación.

Sebastián Villa. (Foto: Getty)

Villa confirmó que quiere jugar en River

En diálogo con Picado TV, el Sebastián Villa se mostró con ganas de ponerse la camiseta de River e invitó a Gallardo a llamarlo para que todo llegue a buen puerto. “He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”, soltó Villa.

Y se extendió sobre la promesa de Vila, presidente de Independiente Rivadavia: “Yo con Daniel tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

“Lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente… Si se me da la oportunidad de ir a River, voy a dar todo, como lo hice en Mendoza y en Bulgaria. Todo el mundo sabe que soy hincha de Atlético Nacional de Medellín”, confirmó el atacante.

¿Qué pasará con Santino Andino?

River está muy cerca de un acuerdo con Godoy Cruz. Según pudo saber BOLAVIP, la oferta es de 2 millones de dólares + 2 millones de dólares en bonos. No solo cuenta con esa particularidad, sino que además hay que sumarle un ítem no menor: una plusvalía del 30%, que recién impactaría cuando sea vendido en el futuro.

Cabe recordar que entre Andino y River está todo acordado. Por ese motivo y luego de haber llegado a un principio de entendimiento entre las instituciones por cifras que satisfacen a ambos, se estima que se define en las próximas horas. Además, todo indica que la tratativa llegaría a buen puerto por la buena predisposición de todas las partes para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

River ya no busca a Romaña

San Lorenzo atraviesa una situación complicada institucional. Si bien ya tiene presidente transitorio, no es sencillo negociar con el Ciclón. River había ofrecido 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero desde Boedo pretendían una venta por el 100%. Hubo negociaciones y no se llegó a un acuerdo. Lo último que trascendió es que San Lorenzo pidió 5 millones de dólares, un monto que el Millonario no está dispuesto a desembolsar y por eso se bajó.

Tobías Leiva se volvió a ir de River

Una vez finalizada la cesión en Aldosivi, Tobías Leiva regresó a River, pero Marcelo Gallardo no lo consideró y por eso se tuvo que buscar club. El pibe de 21 años, de buen rendimiento en Aldosivi ya encontró dónde jugar. A partir de 2026, Leiva vestirá la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto, equipo recientemente ascendido a la Primera División.

Tobías Leiva. (Foto: Prensa River).

El conjunto cordobés jugó un gran reducido y logró el tan ansiado ascenso a Primera División luego de superar en la final a Deportivo Madryn. De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó el objetivo de ascender luego de un año en la categoría más dura del fútbol argentino.

Ante este panorama, el club busca refuerzos de calidad y por eso fueron a la carga por Tobías Leiva, quien llega a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra. Cabe destacar que el gran objetivo de Estudiantes de Río Cuarto será mantener la categoría en este 2026.

