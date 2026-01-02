Es tendencia:
Jugó 129 partidos en River, ganó la Libertadores con Gallardo y anunció su retiro tras cinco meses sin club: “Fui muy feliz”

Tras 19 años de trayectoria, y luego de un último paso por el ascenso argentino, una figura de la primera etapa del Muñeco se despidió del fútbol profesional con una emotiva carta.

Por Bruno Carbajo

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol a los 38 años.
Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol a los 38 años.

Tan solo dos días necesitó el 2026 para sufrir su primera baja futbolística de peso. Este viernes trajo consigo el adiós definitivo de uno de los laterales izquierdos más emblemáticos del fútbol argentino de la última década. A los 38 años, Leonel Vangioni decidió ponerle punto final a su etapa como jugador profesional. El Piri, fundamental en el inicio de la era dorada de Marcelo Gallardo en River, lo comunicó a través de sus redes sociales, tras casi dos décadas en la élite.

Tras pasar el primer semestre de 2025 en Quilmes, donde las lesiones y la falta de continuidad lo impulsaron a rescindir contrato en agosto, el defensor cerró el año alejado de las canchas y oficializó su retiro este 2 de enero. “Después de 19 años pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa en la que fui muy feliz y que disfruté muchísimo“, expresó en su cuenta de Instagram, junto a un emotivo video que recapitula los mejores momentos de su ciclo.

Si bien Vangioni surgió y se formó en Newell’s (club al que regresó en 2022 tras su periplo internacional), su nombre quedó grabado a fuego en la historia de River. Llegó a Núñez en 2013 por pedido expreso de Ramón Díaz, pero fue bajo la conducción de Gallardo donde alcanzó su pico de rendimiento.

Los hinchas millonarios lo recuerdan especialmente por su participación clave en la Copa Libertadores 2015. Fue él quien envió el centro para el gol de Lucas Alario en la final ante Tigres, abriendo el camino hacia la tercera estrella continental. En total, disputó 129 partidos, anotó 5 goles y levantó 5 títulos antes de marcharse al fútbol europeo en 2016.

El saludo de los campeones

La publicación de despedida no tardó en llenarse de comentarios de excompañeros que compartieron con él la gloria eterna. Referentes como Leonardo Ponzio, Leonardo Pisculichi y Matías Kranevitter le dedicaron palabras de afecto. Incluso, la cuenta oficial de River reaccionó al anuncio: “Gracias y éxitos para lo que viene, Piri“, escribieron desde la institución, reconociendo su legado.

Vangioni se retira habiendo vestido camisetas pesadas. Además de la Lepra y el Millonario, su pasaporte registra pasos por el Milan de Italia, Rayados de Monterrey en México y Libertad de Paraguay. En su carta de despedida, el ahora exjugador resumió sus primeras sensaciones. “Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión“, cerró.

Datos clave

  • Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años.
  • Fue clave en la Libertadores 2015 con River al asistir en la final.
  • Cerró una carrera de 19 años tras su último paso por Quilmes.
Bruno Carbajo

