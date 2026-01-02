Mientras Gallardo insiste por llevarlo a River, Berti se rindió ante Sebastián Villa: “Es el mejor del fútbol argentino”

Desde hace varios días que se convirtió en una de las principales novelas del mercado de pases, luego de que se confirmó el fuerte interés de River para comprarlo. En ese sentido, Sebastián Villa recibió unos importantes elogios de Alfredo Berti, en un momento en el que acapara la atención de todos en el ambiente, que están expectantes de cuál será su futuro inmediato.

Como bien informó BOLAVIP, Marcelo Gallardo pretende incorporarlo cuanto antes para que se sume a la pretemporada que lleva a cabo el plantel de cara a las competiciones oficiales. Sin embargo, hay una cuestión importante que impide realizar las negociaciones por el delantero colombiano: Stéfano Di Carlo no está convencido de ficharlo por sus problemas ante la Justicia.

Lo cierto es que Alfredo rompió el silencio en una entrevista exclusiva con DSports e hizo referencia al veloz extremo. “Es el mejor futbolista del fútbol argentino sin ninguna duda“, sentenció Berti en primera instancia. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Está jugando de una manera bárbara y siempre es lindo tener a los buenos jugadores en tu equipo”.

Sebastián Villa con la camiseta de River Plate. (Gemini IA)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Él se tiene que sentir cómodo. En este año y medio descubrí a un futbolista top“, expresó el director técnico de Independiente Rivadavia. En relación a los rumores de River, manifestó: “Veremos como termina la novela, estamos todos expectantes para ver que pasará con Sebastián“.

Para revelar detalles desconocidos del colombiano, Berti se tomó unos segundos y confesó: “En un año y medio jamás faltó a un entrenamiento y creo que puede jugar en cualquier equipo del mundo“. Como si no hubiera alcanzado con eso, luego se refirió a su importante rol dentro del vestuario y sumó: “Ha representado muy bien la cinta de capitán. Estamos muy contentos con él”.

Alfredo Berti, director técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. (Getty Images)

Cabe destacar que Berti eligió a Villa como su capitán, además de ser el futbolista más desequilibrante dentro del campo de juego. No solo eso, sino que tácticamente le otorgó muchas más libertadores que al resto de los jugadores, debido a su gran importancia en la zona ofensiva. De esta manera, el DT opinó sobre la estrella de su equipo que podría llegar a River, aún siendo ex Boca.

