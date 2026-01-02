Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Mientras Gallardo insiste por llevarlo a River, Berti se rindió ante Sebastián Villa: “Es el mejor del fútbol argentino”

El ex Boca está en el radar del Millonario para este mercado de pases y ahora fue elogiado por su actual entrenador.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia.

Desde hace varios días que se convirtió en una de las principales novelas del mercado de pases, luego de que se confirmó el fuerte interés de River para comprarlo. En ese sentido, Sebastián Villa recibió unos importantes elogios de Alfredo Berti, en un momento en el que acapara la atención de todos en el ambiente, que están expectantes de cuál será su futuro inmediato.

Como bien informó BOLAVIP, Marcelo Gallardo pretende incorporarlo cuanto antes para que se sume a la pretemporada que lleva a cabo el plantel de cara a las competiciones oficiales. Sin embargo, hay una cuestión importante que impide realizar las negociaciones por el delantero colombiano: Stéfano Di Carlo no está convencido de ficharlo por sus problemas ante la Justicia.

Lo cierto es que Alfredo rompió el silencio en una entrevista exclusiva con DSports e hizo referencia al veloz extremo. “Es el mejor futbolista del fútbol argentino sin ninguna duda“, sentenció Berti en primera instancia. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Está jugando de una manera bárbara y siempre es lindo tener a los buenos jugadores en tu equipo”.

Sebastián Villa con la camiseta de River Plate. (Gemini IA)

Sebastián Villa con la camiseta de River Plate. (Gemini IA)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Él se tiene que sentir cómodo. En este año y medio descubrí a un futbolista top“, expresó el director técnico de Independiente Rivadavia. En relación a los rumores de River, manifestó: “Veremos como termina la novela, estamos todos expectantes para ver que pasará con Sebastián“.

Para revelar detalles desconocidos del colombiano, Berti se tomó unos segundos y confesó: “En un año y medio jamás faltó a un entrenamiento y creo que puede jugar en cualquier equipo del mundo“. Como si no hubiera alcanzado con eso, luego se refirió a su importante rol dentro del vestuario y sumó: “Ha representado muy bien la cinta de capitán. Estamos muy contentos con él”.

Publicidad
Alfredo Berti, director técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. (Getty Images)

Alfredo Berti, director técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. (Getty Images)

En Italia aseguran que Roma le ofrecerá renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual

ver también

En Italia aseguran que Roma le ofrecerá renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual

Cabe destacar que Berti eligió a Villa como su capitán, además de ser el futbolista más desequilibrante dentro del campo de juego. No solo eso, sino que tácticamente le otorgó muchas más libertadores que al resto de los jugadores, debido a su gran importancia en la zona ofensiva. De esta manera, el DT opinó sobre la estrella de su equipo que podría llegar a River, aún siendo ex Boca.

DATOS CLAVE

  • Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, opinó sobre Sebastián Villa: “Es el mejor futbolista del fútbol argentino sin ninguna duda”.
  • También, el entrenador manifestó: “En un año y medio jamás faltó a un entrenamiento. Ha representado muy bien la cinta de capitán”
  • Mientras Marcelo Gallardo insiste por su fichaje, Stéfano Di Carlo no está convencido por sus problemas ante la Justicia.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa y qué dicen desde Independiente Rivadavia
River Plate

Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa y qué dicen desde Independiente Rivadavia

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico
River Plate

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico

Revelan acuerdo entre Independiente Rivadavia y Flamengo por Villa
Fútbol Argentino

Revelan acuerdo entre Independiente Rivadavia y Flamengo por Villa

River reactivó negociaciones por Jhohan Romaña
River Plate

River reactivó negociaciones por Jhohan Romaña

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo