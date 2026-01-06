Es tendencia:
Mientras Sebastián Villa quiere jugar en River, los 2 equipos de Brasil que buscan llevárselo

El delantero colombiano, por estas horas, está muy lejos de jugar con la camiseta de River. ¿Qué pasó?

Por Julián Mazzara

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

A lo largo de las últimas horas, y mientras los directivos de River comenzaban a negociar por el arribo de Sebastián Villa, fue el propio futbolista quien mostró su deseo de llegar a la institución que preside Stefano Di Carlo.

Por ahora, es muy complejo que el extremo nacido en la ciudad de Bello pueda ponerse la camiseta riverplatense, y no solo porque el dinero que solicitan los dirigentes de Independiente Rivadavia es algo excesivo: 12 millones de dólares.

Ante este panorama, BOLAVIP pudo confirmar que en Núñez consideraron imposible pagar ese dinero, tanto porque se cambió la política en lo que respecta a los gastos excesivos en los mercados de pases, sino porque el ex Boca es un futbolista pronto a cumplir los 30 años y no tendría poder de reventa.

Más allá de la postura que tiene la dirigencia, que está a la espera de que se reduzcan las condiciones que plantean desde Mendoza, desde TyC Sports indicaron que tanto Cruzeiro como Santos están buscando el arribo de Villa. Y allí se haría muy difícil poder competir, ya que manejan otro caudal de dinero, el cual no les impediría desembolsar la cifra que solicita Daniel Vila, el presidente de la Lepra.

Noticia en desarrollo…

Sebastián Villa, el delantero que busca llegar a River. (Instagram @sebastian14villa)

