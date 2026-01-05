Es tendencia:
logotipo del encabezado
BRASILEIRAO

Tensión en Brasil: la barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa

El centrodelantero abrió una nueva etapa con la camiseta del Peixe, pero debió afrontar un incómodo momento ante las cámaras.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Tensión en la presentación de Gabigol.
© Captura XTensión en la presentación de Gabigol.

A los 29 años, Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, está listo para un nuevo desafío en su carrera. Será nada menos que en el club que lo vio nacer. El centrodelantero regresó a Santos para un tercer ciclo allí, aunque los hinchas lo miran de reojo.

El goleador de Flamengo en la final de la Copa Libertadores ante River en 2019 viene de vestir sin éxito la camiseta de Cruzeiro. Ahora, acompañará a Neymar a lo largo del 2026 con el objetivo de pelear por el Brasileirao y la Copa Sudamericana con el combinado paulista.

El atacante, que también supo jugar en equipos como Inter de Milán y Benfica, fue presentado este lunes como refuerzo de Santos y, en la conferencia de prensa, se vivió un tenso momento cuando la barrabrava del Peixe se acercó al futbolista.

Tres de los líderes de la torcida Sangre Joven lo rodearon, le dieron una gorra y una remera de la agrupación y soltaron: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”. La filosa frase fue captada por los micrófonos de los periodistas presentes.

Tweet placeholder

Cabe recordar que Gabigol, surgido de Santos, llevaba 8 años sin vestir la camiseta del Peixe y el malestar se incrementó cuando decidió irse a Cruzeiro recientemente. Para colmo, los hinchas aún recuerdan las veces que vistió en público la camiseta de Corinthians.

Publicidad

Antes del polémico momento, el delantero se mostró contento por su retorno y por poder volver a jugar junto a Neymar: “Estoy muy feliz de volver a casa. Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”. Además, le puso fichas a este tercer ciclo: “Tengo 29 años. Soy joven y nunca tuve una lesión grave”.

Toda la verdad sobre el interés de River en Sebastián Villa y por qué por ahora está caído

ver también

Toda la verdad sobre el interés de River en Sebastián Villa y por qué por ahora está caído

En síntesis

  • Gabriel Barbosa regresó a Santos para compartir plantel con Neymar en 2026.
  • La barra Sangre Joven confrontó a Gabigol en su presentación: “Estás en deuda“.
  • El delantero de 29 años llega desde Cruzeiro para iniciar su tercer ciclo en el club.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Marino Hinestroza
Boca Juniors

Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Marino Hinestroza

Neymar definió su futuro en Santos pensando en el Mundial
Fútbol Sudamericano

Neymar definió su futuro en Santos pensando en el Mundial

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar
Fútbol Argentino

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura
River Plate

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo