Tensión en Brasil: la barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa

A los 29 años, Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, está listo para un nuevo desafío en su carrera. Será nada menos que en el club que lo vio nacer. El centrodelantero regresó a Santos para un tercer ciclo allí, aunque los hinchas lo miran de reojo.

El goleador de Flamengo en la final de la Copa Libertadores ante River en 2019 viene de vestir sin éxito la camiseta de Cruzeiro. Ahora, acompañará a Neymar a lo largo del 2026 con el objetivo de pelear por el Brasileirao y la Copa Sudamericana con el combinado paulista.

El atacante, que también supo jugar en equipos como Inter de Milán y Benfica, fue presentado este lunes como refuerzo de Santos y, en la conferencia de prensa, se vivió un tenso momento cuando la barrabrava del Peixe se acercó al futbolista.

Tres de los líderes de la torcida Sangre Joven lo rodearon, le dieron una gorra y una remera de la agrupación y soltaron: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”. La filosa frase fue captada por los micrófonos de los periodistas presentes.

Cabe recordar que Gabigol, surgido de Santos, llevaba 8 años sin vestir la camiseta del Peixe y el malestar se incrementó cuando decidió irse a Cruzeiro recientemente. Para colmo, los hinchas aún recuerdan las veces que vistió en público la camiseta de Corinthians.

Antes del polémico momento, el delantero se mostró contento por su retorno y por poder volver a jugar junto a Neymar: “Estoy muy feliz de volver a casa. Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”. Además, le puso fichas a este tercer ciclo: “Tengo 29 años. Soy joven y nunca tuve una lesión grave”.

