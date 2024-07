A los 36 años, Nicolás Otamendi busca en los Juegos Olímpicos París 2024 el título que le falta en la Selección Argentina. El campeón mundial y bicampeón de la Copa América es uno de los tres jugadores mayores en el plantel dirigido por Javier Mascherano.

Mientras representa a la albiceleste en la capital francesa, el defensor le concedió una entrevista a Radio La Red en la que se refirió al tema que ilusiona a los hinchas de River.

Otamendi es hincha confeso del club de Núñez y en más de una oportunidad había expresado su deseo de vestir la banda. Este lunes, el jugador de Benfica hasta junio del 2025 volvió a hablar sobre la posibilidad, pero puso paños fríos y explicó los motivos.

“Toda mi familia es hincha de River, son fanáticos y en lo personal me encantaría poder jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla por la calle. Hasta el día de hoy me dicen que vaya a River“, comenzó el surgido de Vélez.

Y continuó: “Pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa. Pienso en mis hijos en la seguridad de ellos y por cómo está Argentina es muy complicado volver. También tengo un año más de contrato con Benfica. Estoy bien en el club“.

Además, el defensor central reveló que habla con el presidente del Millonario sobre esa posibilidad: “Brito me ha insistido par que vaya a River, pero le he dejado claro mi pensamiento del porqué. Yo había renovado con Benfica, tenía años de contrato. Entendió que mi familia estaba siempre de por medio“.