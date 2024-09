River se metió en la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Colo-Colo por el gol de Facundo Colidio, y ahora los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán que esperar por el ganador de Atlético Mineiro y Fluminense, quienes definirán al próximo rival.

A lo largo de lo que fue el encuentro en el Monumental, los hinchas se fueron expresando a través de las redes sociales, donde destacaron diferentes virtudes y falencias del equipo comandado por Gallardo, y fueron muy contundentes a la hora de referirse al rendimiento individual que tuvo uno de los habituales titulares.

Los fanáticos del Millonario no quedaron para nada conformes con el nivel de Miguel Ángel Borja, quien fue reemplazado en el segundo tiempo por Adam Bareiro, a quienes solicitaron de titular a través de las tribunas virtuales. “Si no entra en la tónica de Gallardo, dentro de poco va a quedar sentado. No entiende o no quiere entender que es otro técnico y otra idea de juego”, explayó uno de los tantos usuarios de Twitter.

La crítica de los hinchas de River quedó justificada por medio de las estadísticas de Sofascore, que destacó que a lo largo de los 69 minutos que afrontó el colombiano, solamente remató una vez al arco, aunque acertó 11 de 17 pases a sus compañeros y consiguió un 65% de efectividad. Además, de los siete duelos terrestres y aéreos que disputó, solamente ganó en 5 y 3 oportunidades, respectivamente. Y como si fuese poco, perdió la posesión del balón en 11 ocasiones.

Los comentarios contra Miguel Borja