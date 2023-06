¿Por qué no juega Enzo Pérez en River ante Banfield?

La ausencia de Enzo Pérez en la nómina de River para enfrentar al Banfield de Julio Falcioni será todo un dolor de cabeza para Martín Demichelis de cara al partido de esta tarde. En este sentido, conocé el motivo de su baja y cuál será su reemplazo.

+ ¿Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. Banfield por la Liga Profesional?

El experimentado mediocampista del “Millonario” no será parte del encuentro de este lunes dado que no llegó a recuperarse a tiempo de la sinovitis de rodilla izquierda que acarrea hace varios días. Una situación similar atraviesa Enzo Díaz, a quién tampoco quisieron arriesgar por no recuperarse al 100% de un esguince.

+ Los once de River ante Banfield, sin Enzo Pérez:

La formación que tiene en mente Martín Demichelis para el compromiso de esta tarde ante Banfield, sin Enzo Pérez, Miguel Borja ni Enzo Díaz, saldría con: Armani; Herrera, González Pírez, Rojas, Casco; Aliendro; De la Cruz, Fernández; Solari, Beltrán y Barco.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Banfield vs. River por la Liga Profesional?

El partido Banfield vs. River Plate tendrá lugar este lunes 12 de junio, con sede en el Estadio Florencio Sola, desde las 19.15 horas, en la continuidad de la jornada 20 de la Liga Profesional de Fútbol 2023.

+ ¿Cómo y dónde ver Banfield vs. River por la Liga Profesional?

El partido Banfield vs. River Plate será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la pantalla de TNT Sports, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky.