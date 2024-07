La inminente llegada de Valentín Gómez a River obliga a Vélez a reforzar su defensa. Gustavo Quinteros no solo pierde al capitán, sino también a uno de sus caudillos de la línea de fondo. Curiosamente, uno de los candidatos para reemplazarlo es un futbolista del Millonario.

El equipo de Liniers piensa en Héctor David Martínez como refuerzo. Un marcador central zurdo, que casi ni fue tenido en cuenta por Martín Demichelis a lo largo de su ciclo en Núñez. Según informó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, hay interés.

No es el único equipo que quiere contar con los servicios del argentino nacionalizado paraguayo. Equipos del exterior como Libertad de Paraguay y U de Chile también pusieron los ojos en el zaguero de 26 años. Lo que está claro es que su salida será en este mercado.

Por qué se cayó el pase de David Martínez a Pumas de México

“Estaba todo bien, solo faltaba media hora para firmar y el Vicepresidente de Pumas nos comunica que había un problemita en el tobillo. Después de eso, nos dice que hay que barajar el tema económico del jugador”, dijo Renato Corsi, rrepresentante del jugador, en diálogo con Radio Continental.

Además, agregó: “En el tobillo David Martínez no tenía nada y el médico de River se los comunicó. No quisieron firmar el contrato por el supuesto problema del tobillo. Si David Martínez se quedaba, se le iba a bajar la parte económica por una lesión que no existe”.

¿Cómo llega Valentín Gómez a River?

Si finalmente presenta una oferta económica acorde a las exigencias de Vélez, el City Group se quedaría con la ficha del defensor y lo dejaría a préstamo en River. Se avanzó que la cesión del defensor al Millonario se acordaría por un año, es decir, hasta junio de 2025.