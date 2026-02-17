Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

River llega como amplio favorito a su estreno en una nueva edición de la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, pero también con la presión y la incertidumbre que es producto de dos derrotas consecutivas que han generado malestar entre los hinchas y dudas hacia el interior del vestuario.

El duelo que tendrá lugar este martes desde las 22.00 en el Estadio Único de La Pedrera, en San Luis, presenta una oportunidad de recomponer el rumbo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, pero también el riesgo de exponerse a un nuevo traspié del que sería muy difícil salir ileso a nivel plantel.

Una baja que el DT no tenía en los planes para hacer frente al equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional es la de Marcos Acuña, quien venía de recuperarse de un traumatismo en el pie izquierdo sufrido en la pretemporada que lo había obligado a perderse los dos primeros partidos del Torneo Apertura.

¿Por qué no juega Acuña en River vs. Ciudad de Bolívar?

Aunque el campeón del mundo dejó atrás la lesión con la que había iniciado la temporada oficial, ahora viene de sufrir un cuadro febril que hizo que quedara desafectado de la convocatoria de Marcelo Gallardo para enfrentar a Ciudad de Bolívar en el estreno en Copa Argentina.

Marcos Acuña se quedó en Buenos Aires recuperándose de un cuadro febril. (Getty).

La indisposición del lateral izquierdo que venía de ser titular en la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal ocasionó que ni siquiera pudiera viajar a San Luis con el plantel y tuviese que quedarse en Buenos Aires recuperándose. Todo indica que el uruguayo Matías Viña será su reemplazante en la alineación inicial.

La probable formación de River vs. Ciudad de Bolívar

También en ausencia de Franco Armani y con serias chances de tener que resignar a Aníbal Moreno por no estar recuperado al cien por cien de una molestia con la que finalizó el encuentro en La Paternal, Marcelo Gallardo tendría decidido que River salte al terreno de juego del Estadio de La Pedrera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

