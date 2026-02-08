Marcos Acuña y un reproche fuera de contexto a Lautaro Rivero en plena derrota de River ante Tigre

En una noche para el olvido, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River fue goleado 4 a 1 por Tigre y de esta manera no solo perdió su invicto en el certamen, sino que también llenó de preocupaciones al entrenador Marcelo Gallardo.

Durante el desarrollo del encuentro se vivió una situación particular con dos futbolistas del Millonario, ya que promediando la segunda mitad, el ingresado Marcos Acuña explotó contra su compañero Lautaro Rivero luego de una jugada en la que el ‘Huevo’ recibió la tarjeta amarilla.

Es que, durante un ataque de River, Acuña tocó la pelota para Rivero y este condujo pasando la mitad de la cancha, para luego intentar un pase filtrado al borde del área grande que no prosperó, por lo que generó otro contragolpe peligroso para el equipo conducido por Diego Dabove.

Tras esta pérdida de Rivero, el ‘Huevo’ volvió corriendo para defender y en el borde del área grande tuvo que bajarlo a José David Romero, ya que este se metía con pelota dominada cara a cara contra Beltrán, y por eso el árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, le mostró la amarilla.

Molesto por la infracción y la amarilla que recibió, Acuña inmediatamente se levantó y fue a increpar a Rivero, no solo para reclamarle por el mal pase que dio, que derivó en la contra de Tigre, sino que también porque no regresó rápido para cubrirle la espalda en el mano a mano con Romero.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El pedido de disculpas de Juanfer Quintero tras la goleada

ver también Tras el papelón de River ante Tigre, Marcelo Gallardo sentenció: “No es aceptable”

Luego de esta dura derrota que recibió su equipo, el capitán de River, Juan Fernando Quintero, habló con la transmisión de ESPN Premium, en donde dejó un mensaje de disculpas para los hinchas. “Es normal (los silbidos). La exigencia es normal, es altísima. Le pedimos disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado“, soltó.

Y agregó: “Recién empieza esto. Ahora viene la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó y seguramente vamos a analizar qué pudo hacer la diferencia”.

Datos claves

Tigre goleó 4 a 1 a River Plate en el Estadio Más Monumental.

a River Plate en el Estadio Más Monumental. Marcelo Gallardo perdió el invicto de su equipo en el Torneo Apertura.

perdió el invicto de su equipo en el Torneo Apertura. Marcos Acuña recibió una tarjeta amarilla tras una falta sobre José David Romero.

Publicidad