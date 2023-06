Con gol de Nicolás De La Cruz, River venció a Defensa y Justicia y es más puntero que nunca en la Liga Profesional. Además, el Más Monumental ovacionó por primera vez a Aliendro, y Alario y Lanzini denunciaron amenazas de los hinchas. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

River venció a Defensa y Justicia

En la reanudación del partido suspendido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional, River recibía a Defensa y Justicia con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que le permita sacarle 7 puntos de diferencia a su escolta Talleres, mientras que el Halcón buscaba meterse de lleno en la lucha por el campeonato.

Con el Más Monumental repleto, el buen juego no tardó en llegar y el encuentro arrancó de manera vibrante, con llegadas rápidas por ambos equipos, que en el primer tiempo, que duró 32 minutos, no pudieron romper el 0 en el marcador.

Demichelis habló en conferencia de prensa

Con gol de Nicolás De La Cruz a los 13 minutos del segundo tiempo, River venció a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el partido reanudado por la fecha 19 de la Liga Profesional, por lo que de esta manera es más puntero que nunca, llegando a las 47 unidades.

Una vez finalizado el partido, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa, en la que, entre otras cosas, analizó el rendimiento de sus dirigidos y se refirió a lo que viene, con la definición de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Alario se opera en Argentina

Lucas Alario pasó de visita por el Monumental en su regreso a Argentina desde Alemania, tuvo un breve diálogo con Martín Demichelis y pasó a saludar a algunos de los excompañeros que quedaron en el plantel de River. Hasta ahí, todo muy normal.

Tiempo después, en diálogo con Radio La Red, el delantero ilusionó a los hinchas del Millonario con un posible regreso al reconocer que no se encuentra cómodo en el fútbol alemán. “En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania. Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva”, manifestó.

Lanzini denunció amenazas a su pareja

Hace tiempo que dentro del mundo River se viene hablando del regreso de Manuel Lanzini, quien el próximo 30 de junio terminará su contrato con West Ham y quedará en libertad de acción.

El mediocampista surgido de las inferiores del Millonario ha recibido diversas propuestas para continuar con su carrera en el fútbol de Europa, pero hasta el momento no definió qué será de su futuro. Y en las últimas horas, quien sufrió un ataque virtual fue su pareja.

El comunicado de Alario

En la jornada de ayer, en lo que fue el último entrenamiento previo al partido contra Defensa y Justicia, River se entrenó en el estadio Más Monumental con una visita especial, ya que Lucas Alario, ex jugador del club y campeón de la Copa Libertadores, pasó a saludar.

Luego de su visita al estadio del Millonario, el delantero de 30 años que juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania y que deberá operarse por un problema en su rodilla, reconoció que no está a gusto en el fútbol alemán, y que le gustaría tener un segundo ciclo en el club de Núñez.

El Más Monumental ovacionó a Aliendro

River volvió a jugar de maravillas, logró conseguir un triunfo muy importante y le sacó 7 puntos de ventaja a Talleres, que es el único escolta que tiene en la Liga Profesional. Pero más allá de la actuación colectiva, los hinchas quedaron anonadados con la presentación que tuvo Rodrigo Aliendro.

El ex mediocampista de Ituzaingó, Atlético Tucumán y Chacarita deleitó a todos los presentes en el Monumental. Tuvo un rendimiento completamente sobresaliente, algo que ya es habitual en su performance. Pero después de alcanzar su partido 38 en el Millonario, tuvo su reconocimiento.