River hoy: la decisión del club con Lencina, desde Europa buscan a Juan Cruz Meza y la crítica de Maxi López

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 28 de octubre de 2025, con la mira puesta en el duelo del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que comenzará a las 20.30 horas y se jugará en el Estadio Monumental. La renovación de contrato de Santiago Lencina, el club europeo que quiere a Juan Cruz Meza, la dura crítica de Maxi López y los jugadores que serían negociables en el próximo mercado de pases.

Santiago Lencina renovará con River

A falta de confirmación oficial desde el club, quien se encargó de confirmar indirectamente el acuerdo de renovación contractual fue el propio representante del jugador, Juan Cruz Oller, al reconocer haber aceptado las condiciones impuestas desde River.

“Cuando me llegó el primer bosquejo de contrato, yo hablé con Santiago y le expliqué el sentido de esa cláusula. No es que tenga un sentido literal del número, sino que tiene sentido de blindar un patrimonio institucional“, explicó en AZZ. Y ratificó: “Así que cuando me llegó ese bosquejo era que aceptaba la cláusula porqe ya lo había hablado con él”.

Santiago Lencina. (Foto: Getty).

Desde Alemania quieren a Juan Cruz Meza

Borussia Dortmund “sigue de cerca” al juvenil correntino nacido en Caá Catí, según notificó el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport. En sus redes sociales, indicó que los teutones “han llevado a cabo varias visitas de reconocimiento en directo sobre el terreno”, pero aún no hubo ninguna oferta formal para sacarlo del Millonario.

Meza, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y su cláusula de rescisión alcanza los 30 millones de euros, según reportó la fuente citada, está en el radar de “muchos clubes importantes de Europa”.

Maxi López y una crítica al presente de River

Actualmente, el ex delantero del Millonario es una de las figuras de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina, el cual se emite por Telefé y justamente en su canal de streaming se refirió al presente de River: “No lo veo bien a River, me preocupa que no le pueden encontrar la vuelta”.

Además, agregó: “No creo que sea culpa solo de los jugadores, entrenadores o dirigencia porque la dirigencia trajo todo lo que pidió el entrenador, pero no es fácil. Cuantos años le costó al PSG formar un buen equipo con presupuesto ilimitado. Es un proceso de formado de equipos, poner plata no te asegura tener resultados“.

Por otor lado, se refirió puntualmente a Marcelo Gallardo: “Las segundas vueltas no son fáciles, Marcelo dejó la vara muy alta, hasta para él mismo. Él tenía un equipo que le respondía, sacaba quien sacaba le respondía, eso hoy está faltando eso, es complicado”.

Maxi López se encuentra compitiendo en Masterchef Celebrity. (Foto: @officialmaxilopez).

Los tres jugadores que serán negociables en el próximo mercado de pases

Si bien las decisiones sobre el armado del plantel de cara al 2026 se harán una vez que termine el año futbolístico, en River saben muy bien que ninguno de los futbolistas que terminan sus contratos en diciembre continuarán en el club, salvo Nacho Fernández, quien podría extender su vínculo por un año más. Por otro lado, hay tres jugadores que serían negociados, pero para que se vayan tienen que llegar ofertas importantes, se trata de Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Facundo Colidio. En caso que no arriben las propuestas deseadas, los futbolistas continuarán en Núñez.