Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Preocupación para Marcelo Gallardo por un nuevo lesionado en River

Desde que inició el año, Gallardo nunca pudo contar con la totalidad de sus futbolistas y las lesiones fueron clave para que esto sea así.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

Las lesiones en River fueron un verdadero drama para Marcelo Gallardo. En lo que va de 2025, nunca pudo tener a todos sus jugadores en condiciones, siempre hubo lesiones musculares o esguinces o roturas de ligamentos. Actualmente, Germán Pezzella, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Agustín Ruberto y Sebastián Driussi se encuentran lesionados, pero a la lista hay que sumarle un nuevo nombre: Juan Cruz Meza.

El volante ofensivo de 17 años, al cual Marcelo Gallardo hizo debutar en Primera este año y tiene una gran debilidad por él, jugó el partido de Reserva del pasado martes ante Rosario Central -que terminó 2 a 2- y solamente estuvo treinta minutos en cancha. Al no ser citado para jugar contra Palmeiras en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Escudero le dio rodaje en Reserva con el fin de no perder ritmo, pero una molestia muscular lo sacó del partido antes del cierre del primer tiempo.

Gallardo, preocupado pensando en Deportivo Riestra

El foco de River está puesto en la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21.30 horas, visitará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final con la misión de revertir el 2 a 1 en contra sufrido en la ida, pero no puede descuidar el Torneo Clausura. Juan Cruz Meza fue una opción que siempre tuvo el Muñeco en este semestre, de hecho sumó minutos en nada más y nada menos que ocho encuentros del torneo local.

Juan Cruz Meza. (Foto: Getty).

Juan Cruz Meza. (Foto: Getty).

Por eso, ante la posibilidad de rotar ante Deportivo Riestra el próximo domingo -se jugará en el Estadio Monumental desde las 18 horas- Juan Cruz Meza hubiese sido una buena alternativa para armar el mediocampo. Todavía se desconoce el grado de la lesión, pero todo indica que no será de la partida el próximo fin de semana ante el Malevo.

¿Qué se le viene a River?

El Millonario tendrá actividad importante en los próximos días. Este miércoles se medirá ante Palmeiras por la Copa Libertadores, el próximo domingo será local ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para volver a la cima de la Zona B. Por otro lado, el jueves 2 de octubre se verá las caras ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el duelo será en el Gigante de Arroyito.

Publicidad
Sede confirmada para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina

ver también

Sede confirmada para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina

Se define el futuro de Ian Subiabre en River

ver también

Se define el futuro de Ian Subiabre en River

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras
River Plate

La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras

River hoy: la sede ante Racing por Copa Argentina, la formación vs. Palmeiras y cómo está Lautaro Rivero
River Plate

River hoy: la sede ante Racing por Copa Argentina, la formación vs. Palmeiras y cómo está Lautaro Rivero

Gallardo despeja dudas y ya tendría definida la formación de River para enfrentar a Palmeiras
River Plate

Gallardo despeja dudas y ya tendría definida la formación de River para enfrentar a Palmeiras

Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”
Boca Juniors

Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo