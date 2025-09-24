Preocupación para Marcelo Gallardo por un nuevo lesionado en River

Las lesiones en River fueron un verdadero drama para Marcelo Gallardo. En lo que va de 2025, nunca pudo tener a todos sus jugadores en condiciones, siempre hubo lesiones musculares o esguinces o roturas de ligamentos. Actualmente, Germán Pezzella, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Agustín Ruberto y Sebastián Driussi se encuentran lesionados, pero a la lista hay que sumarle un nuevo nombre: Juan Cruz Meza.

El volante ofensivo de 17 años, al cual Marcelo Gallardo hizo debutar en Primera este año y tiene una gran debilidad por él, jugó el partido de Reserva del pasado martes ante Rosario Central -que terminó 2 a 2- y solamente estuvo treinta minutos en cancha. Al no ser citado para jugar contra Palmeiras en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Escudero le dio rodaje en Reserva con el fin de no perder ritmo, pero una molestia muscular lo sacó del partido antes del cierre del primer tiempo.

Gallardo, preocupado pensando en Deportivo Riestra

El foco de River está puesto en la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21.30 horas, visitará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final con la misión de revertir el 2 a 1 en contra sufrido en la ida, pero no puede descuidar el Torneo Clausura. Juan Cruz Meza fue una opción que siempre tuvo el Muñeco en este semestre, de hecho sumó minutos en nada más y nada menos que ocho encuentros del torneo local.

Juan Cruz Meza. (Foto: Getty).

Por eso, ante la posibilidad de rotar ante Deportivo Riestra el próximo domingo -se jugará en el Estadio Monumental desde las 18 horas- Juan Cruz Meza hubiese sido una buena alternativa para armar el mediocampo. Todavía se desconoce el grado de la lesión, pero todo indica que no será de la partida el próximo fin de semana ante el Malevo.

¿Qué se le viene a River?

El Millonario tendrá actividad importante en los próximos días. Este miércoles se medirá ante Palmeiras por la Copa Libertadores, el próximo domingo será local ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para volver a la cima de la Zona B. Por otro lado, el jueves 2 de octubre se verá las caras ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el duelo será en el Gigante de Arroyito.

Publicidad

Publicidad

ver también Sede confirmada para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina