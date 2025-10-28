Ganó la Champions League, tiene un argentino en el plantel y busca a una joya de River

River no solo está pensando en el cierre del año deportivo, donde sigue sin cumplir los objetivos y el plantel es mirado de reojo, como así también el propio Marcelo Gallardo, sino que también en lo que ocurrirá en el próximo año, ya que durante enero se llevará a cabo el mercado de pases.

Mientras en la Secretaría Técnica que lidera Enzo Francescoli empieza a mirar a diferentes futbolistas para que lleguen a la institución, también aparecen algunos equipos del exterior que se interesan en los juveniles que lidera Gallardo. Y en este caso, uno de los campeones de la Champions League quiere quedarse con Juan Cruz Meza.

Borussia Dortmund, que ganó la Orejona en la temporada 1996-1997, “sigue de cerca” al juvenil correntino nacido en Caá Catí, según notificó el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport. En sus redes sociales, indicó que los teutones “han llevado a cabo varias visitas de reconocimiento en directo sobre el terreno”, pero aún no hubo ninguna oferta formal para sacarlo del Millonario.

Meza, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y su cláusula de rescisión alcanza los 30 millones de euros, según reportó la fuente citada, está en el radar de “muchos clubes importantes de Europa”. Pese a ello, los comandados por Niko Kovač, que cuentan con Aaron Anselmino dentro del plantel, seguirán observándolo para intentar llevárselo pronto.

Juan Cruz Meza, juvenil de River que sigue Borussia Dortmund. (Getty Images)

Las estadísticas de Juan Cruz Meza en River

Desde que debutó en River, el 13 de julio de 2025 frente a Platense, fueron ocho los partidos que afrontó Juan Cruz Meza, quien todavía no convirtió goles ni aportó asistencias.

Los jugadores de River que podrían irse en diciembre

Más allá de la posible salida de Juan Cruz Meza, por la que todavía los directivos de River no se expresaron al respecto, hay varios contratos que terminan a fin de año y, por el momento, no continuarían en la institución: Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja, son los que se irían.

Por su parte, Federico Gattoni tampoco seguirá en el club, ya que se entrena apartado del plantel porque no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, y el 31 de diciembre concluirá su préstamo, por lo que retornará a Sevilla.