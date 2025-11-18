Sus dos hermanos juegan en River y él ascendió a la Primera Nacional con el equipo de un ex Boca

Cumplieron con el objetivo: ganaron los dos torneos del año y consiguieron lo que tanto anhelaron. El año que viene, Ferrocarril Midland jugará en la B Nacional tras quedarse con el Apertura y ahora con el Clausura. El club que preside Agustín Orion, exarquero de Boca, jugará por primera vez en sus 111 años en la segunda categoría del fútbol vernáculo.

En sus filas de destaca un correntino de familia futbolera: Franco Meza. El correntino nacido en Caa Catí es hermano nada menos que del mundialista Maximiliano y de la joya Juan Cruz, ambos en River. El también tuvo un corto paso por las Inferiores aunque donde más se destacó fue en la Reserva de Tigre y ahora en el Funebrero.

Franco juega de central, aunque también puede adaptarse al juego por los laterales. Fue titular en 8 de los partidos de ambos torneos y sumó presencia en otros 24 desde que se sumó a Midland a comienzos de este año, luego de haber jugado la última temporada en Villa Dálmine, en la B Nacional.

Los Meza en familia

Meza futbolera

El mayor de los Meza es Maxi, de 32 años, el jugador de River que recientemente fue operado de una avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda en el Sanatorio Agote, luego de lesionarse en el Súperclasico. El volante el ex Gimnasia e Independiente estará varios meses inactivo y volverá a tener contacto con la pelota recién en el 2026.

Los Meza juntos. Foto IG Franco Meza.

En el otro extremo está su hermano menor, Juan Cruz. Nacido en 2008 también en Corrientes, se destacó en el Sudamericano Sub 17 de este año y Marcelo Gallardo no sólo lo promovió al plantel profesional, sino que debutó en la primera fecha del Clausura. Con apenas 17 años, el Borussia Dortmund estaría tras sus pasos, aunque tiene contrato vigente hasta 2026 y una cláusula de recisión de 30 millones de euros.

En el medio, en la familia Meza hay otros hermanos. Facundo y las mellizas Oriana y Luana. Pero, además, papá Eduardo también fue futbolista: Mezita es un histórico un histórico del equipo en el que todos surgieron. En Cambá Porá, el mayor Maxi compartió equipo con el Keko Villalva y también con su papá. En aquellos potreros correntinos todos comenzaron a delinear su suerte y sus diferentes carreras.

Maxi Meza, su papá Eduardo y con otra ropa los menores: Juan Cruz y Franco. Foto archivo.

Súper Midland

Aunque tuvo un corto pasado por River, Franco se destacó en la Reserva de Tigre que dirigió Juan Carlos Benglio y que peleó hasta lo último por consagrarse. De allí llegó a Villa Dálmine, su primer equipo profesional. Y luego, este año, a sus 23 y con una carrera por delante, pasó a Midland, el equipo de Agustín Orion que ahora tendrá su debut en la B Nacional.

El exarquero de Boca decidió dedicarse a la gestión deportiva del Funebrero apenas colgó los guantes en 2019: primero lo hizo como vicepresidente junto con su hermano Sebastián. Y en este 2025 desde la presidencia y con el claro objetivo que acaba de cumplir.

Orion celebró el ascenso del equipo que preside. Foto Agustín Orion.

Orion pudo ver la definición del torneo desde la tribuna, la derrota 1-0 con Flandria que igualmente le sirvió en bandeja el ascenso por la derrota de Real Pilar (le sacó un punto en la tabla) y porque, además, el equipo comandado por Joaquín Iturrería, ya había obtenido el Apertura, lo que le permitió ascender de manera directa, sin tener que disputar una final.

El exarquero fue subcampeón mundial en el 2014 y de América con la Selección, fue campeón con San Lorenzo y Estudiantes, pero vivió sin dudas su mejor momento en Boca obteniendo dos veces la Copa Argentina y el torneo local en el 2015. Sin dudas, ahora vivirá una nueva etapa con este ascenso de su equipo a la B Nacional por primera vez.