¿Se vienen los estrenos de Villagra y Sant´Anna? Demichelis arma el once para el debut en la Copa Argentina

El Millonario iniciará su camino en la Copa Argentina el próximo miércoles ante Excursionistas en la cancha de Colón. El partido comenzará a las 21.45 y tendrá a ambas parcialidades en el Cementerio de los elefantes. Para este partido, Demichelis podría realizar algunos cambios pensando en la importante seguidilla de partidos que se le viene al club de Núñez en las próximas semanas.

¿Debutan Villagra y Sant´Anna?

Rodrigo Villagra y Agustín Sant´Anna llegaron a River sobre el final del mercado de pases y ambos ya fueron al banco de suplentes el pasado domingo en la goleada por 5 a 0 ante Vélez, pero ninguno de los dos vio acción. Se espera que Demichelis los lleve de a poco y probablemente les dé minutos ante Excursionistas el próximo miércoles, aunque todo indica que ninguno de ellos será titular todavía.

¿Cómo formaría River contra Excursionistas?

Martín Demichelis pondría un mix de titulares y suplentes, aunque cabe destacar que no cuenta con un plantel muy amplio ya que Solari y Echeverri siguen en el Preolímpico y la lista de lesionadas no es corta. El posible once para el debut en la Copa Argentina sería: Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Agustín Ruberto.

La seguidilla de partidos de River

07-02 | vs. Excursionistas por la Copa Argentina

11-02 | vs. Deportivo Riestra por la Copa de la Liga

14-02 | vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga

17-02 | vs. Banfield por la Copa de la Liga

25-02 | vs. Boca por la Copa de la Liga