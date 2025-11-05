Sorpresa en River: Gallardo convocó de urgencia a una conferencia de prensa a las 18 horas

Una noticia inesperada en el Mundo River en plena semana superclásica. Este miércoles 5 de noviembre, a cuatro días del partido ante Boca en La Bombonera, Marcelo Gallardo decidió convocar a los medios a la Sala de Sesiones del Más Monumental para brindar una conferencia de prensa de manera urgente.

Pautada para las 18 horas de esta misma jornada, el club de Núñez informó la noticia mediante una gacetilla, en la que comunicaron que el entrenador del plantel profesional de fútbol masculino hablará junto a Stefano Di Carlo, el presidente recientemente electo como el sucesor de Jorge Brito.

¿Cuál será el anuncio de Gallardo y el nuevo mandamás de River? La lógica indica que puede tratarse del futuro del entrenador millonario. En un año convulsionado respecto a lo futbolístico, en el que el equipo no pudo lograr los objetivos pretendidos, tanto el DT como Di Carlo podrían dar aviso de una decisión tomada de cara al 2026.

Cabe destacar que a Marcelo Gallardo se le vence el contrato a fines de este año, por lo que un espaldarazo de parte de la nueva dirigencia en medio del mal momento sería parte de una estrategia motivacional de cara al Superclásico de este domingo. Además, Di Carlo se aseguraría de tomar una primera decisión tajante y fuerte como presidente del club, consolidando al Muñeco como DT para el año entrante.

Otro factor a tener en cuenta es que en los últimos dos compromisos, Gallardo decidió no responder preguntas a la prensa, ya que ante Independiente Rivadavia solamente dio un discurso en la zona mixta, y tras la derrota con Gimnasia se retiró del Monumental sin dar declaraciones. Con el partido ante Boca en el horizonte cercano, el Muñeco buscará romper el tenso silencio en medio de la crisis deportiva.

La charla que tuvo Gallardo con el plantel de River antes del Superclásico

El pasado martes se dio el reencuentro entre los jugadores y el CT tras la derrota con Gimnasia, que coincidió con el primer día de entrenamientos de cara al partido contra Boca. El periodista Germán García Grova reveló los detalles de la conversación que tuvieron las dos partes en la reunión dada en plena práctica.

“Las últimas dos caras que vio el DT fueron las de Enzo Pérez y Acuña en una charla para ver los pasos a seguir. ¿Qué dijo en esta charla? Les apuntó a la palabra revancha”, inició la fuente con sus dichos.

“Gallardo considera que después del partido con Sarmiento tuvo la revancha con Riestra, después tuvo a Independiente Rivadavia que no se aprovechó y después de tantas derrotas, River sigue dependiendo de sí mismo y tiene una revancha gigante que es contra Boca, quizá la revancha que muchos quisieran tener después de tantos pasos en falso en este mes y medio”, continuó.

Y agregó: “La charla no va a ir por lo que pasó, sino para mirar para delante y enfocar en Boca, que es lo que viene, teniendo en cuenta que la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores depende de sí mismo. El mensaje estuvo enfocado en que a la vuelta de la esquina hay una revancha importante que puede ayudar a olvidar lo que pasó”.

¿Cuándo asumió Di Carlo como presidente de River?

La asunción de Stefano Di Carlo como presidente de River fue el lunes 3 de noviembre desde las 18 horas. Además, también asumieron sus tres vicepresidentes: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Por otro lado, quedó conformada la nueva Comisión Directiva, que además de la vocales del oficialismo tendrá a tres de la lista de Carlos Trillo, que quedó segundo en las elecciones.