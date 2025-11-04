Los detalles de la charla íntima entre Marcelo Gallardo y el plantel de River para revertir la crisis en el Superclásico: “Revancha”

Luego de la dura derrota ante Gimnasia en condición de local, River volvió a los entrenamientos en una semana especial, debido a que se prepara para enfrentar a Boca en La Bombonera, en lo que será la segunda edición del Superclásico del fútbol argentino en la temporada.

En esta práctica, además de evaluar a los lesionados Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel de cara a la convocatoria, el entrenador Marcelo Gallardo tendrá una charla con sus dirigidos, debido a que busca cambiar la cara luego de acumular siete derrotas en las últimas 10 presentaciones.

Referido a esto, el periodista Germán García Grova dio detalles sobre el foco de esta charla. La misma, no está focalizada en hablar de lo que ocurrió, sino en apuntar a lo que viene, que será el Superclásico, luchar por la clasificación a la Libertadores y pelear por el Torneo Clausura.

“Hoy fue el reencuentro de Gallardo con los jugadores después de tener el lunes libre. Las últimas dos caras que vio el DT fueron las de Enzo Pérez y Acuña en una charla para ver los pasos a seguir. ¿Qué les va a decir en esta charla? Les va a apuntar a la palabra revancha”, inició la fuente con sus dichos.

“Considera que después del partido con Sarmiento tuvo la revancha con Riestra, después tuvo a Independiente Rivadavia que no se aprovechó y después de tantas derrotas, River sigue dependiendo de sí mismo y tiene una revancha gigante que es contra Boca, quizá la revancha que muchos quisieran tener después de tantos pasos en falso en este mes y medio”, continuó.

Y agregó: “La charla no va a ir por lo que pasó, sino para mirar para delante y enfocar en Boca, que es lo que viene, teniendo en cuenta que la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores depende de sí mismo. El mensaje va a estar enfocado en que a la vuelta de la esquina hay una revancha importante que puede ayudar a olvidar lo que pasó”.

Así las cosas, el Millonario buscará cambiar la cara luego de un mes y medio en el que no consiguió cumplir con ninguno de sus objetivos. El duelo contra Boca será importante, ya que en caso de ganar se complicarán seriamente sus chances de clasificar a la Libertadores por la tabla anual.

River esperará por Driussi y Montiel

En estos días previos al Superclásico, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico irán evaluando día a día tanto a Driussi como a Montiel, ya que ambos están en la recta final de la recuperación de sus distintas lesiones. En caso de responder de la mejor manera, ambos serán titulares.

En este contexto, Montiel ingresaría en lugar de Fabricio Bustos para volver al lateral derecho, mientras que Driussi haría lo propio al reemplazar a Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en la derrota ante Gimnasia y no podrá estar a disposición del entrenador.

