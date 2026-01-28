Santiago Beltrán tuvo su debut oficial en la Primera División de River el pasado sábado en la visita a Barracas Central que terminó con victoria 1-0 para el equipo de Marcelo Gallardo, por la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Esa actuación sin sobresaltos se sumó a los dos partidos de pretemporada en los que también le tocó reemplazar al lesionado Franco Armani, ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, que ya lo hicieron acumular tres vallas invictas consecutivas.

Al haber sufrido una nueva molestia el arquero campeón del mundo que ya había recibido el alta médica, el juvenil tendrá una nueva oportunidad de custodiar los tres palos del Millonario este miércoles pero ahora en el imponente Estadio Monumental, ante decenas de miles de hinchas, en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Incluso desde Europa se han hecho eco del presente soñado que le toca vivir a Beltrán. Otro que llegó a tener su misma oportunidad como Leandro Chichizola, actualmente en el Módena italiano, destacó el aplomo con el que se hizo cargo de semejante responsabilidad.

“Defender el arco de River es algo muy lindo. Santiago (Beltrán) debe tener mucha adrenalina en su cuerpo. La gente lo va a bancar porque es un pibe del club y también lo van a bancar el Muñeco y Tato Montes, que es un gran entrenador de arqueros. Yo tengo una debilidad con los chicos que crecen en River, es algo muy lindo”, dijo en diálogo con DSports Radio.

Beltrán dejó su arco en cero y Montiel marcó el gol del triunfo de River ante Barracas.

Y agregó: “River ha formado grandes arqueros como Batalla, Rey, Marinelli. Los resultados de la gran formación en las juveniles se han trasladado a la Primera. Jugar en River es alcanzar el cielo, ver ese estadio enorme es impresionante. El primer día que llegué, pisé el pasto y dije: ‘yo quiero jugar acá aunque cueste lo que cueste'”.

El consejo de Chichi

Leandro Chichizola, a quien también le tocó atravesar momentos difíciles como arquero del Millonario, se permitió también dar un consejo a Santiago Beltrán: “Le diría que disfrute mucho este momento. Está preparado desde lo mental y lo técnico, pero estos momentos no vuelven, quedan marcados. Lógicamente ser arquero de River es una responsabilidad tremenda, pero hay que vivir el momento como algo especial”, dijo.

Además, el arquero del Módena dijo estar seguro de que para lidiar con esa responsabilidad Beltrán cuenta con el apoyo de Marcelo Gallardo y Franco Armani, el más experimentado de los arqueros del plantel.

