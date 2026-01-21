Luego de un 2025 para el olvido, River quiere cambiar la cara y comenzar el 2026 con tres puntos en el bolsillo, pero también con mejoras en el juego, un déficit que tuvo durante prácticamente todo el año pasado. El próximo sábado, a partir de las 17 horas, visitará a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo ya piensa en el once para visitar al Guapo. Si bien Franco Armani hace lo imposible por estar disponible, la realidad es que no llegaría y su lugar lo ocuparía Santiago Beltrán, de gran rendimiento en los partidos de pretemporada ante Millonarios y Peñarol.

Cabe destacar que Beltrán es la primera opción al Pulpo ya que Centurión también está lesionado y Jeremías Ledesma dejó el club en este mercado de pases ya que decidió regresar a Rosario Central para continuar su carrera. Por tal motivo, quien hasta 2025 se desempeñó en la Reserva es la primera alternativa para Marcelo Gallardo.

¿Cómo formaría River ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar el próximo sábado a Barracas Central sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

¿Qué se le viene a River?

El próximo sábado comenzará oficialmente la competencia para River en este 2026 cuando visite a Barracas Central. El calendario de estas semanas será movido para los de Marcelo Gallardo que el miércoles 28 se verán las caras ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El domingo 1 de febrero será turno de visitar a Rosario Central, el sábado 7 de febrero recibirá a Tigre, el jueves 12 jugará en el Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors y el 17 del mismo mes será el turno de debutar en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar.

