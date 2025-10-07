Es tendencia:
La Selección Argentina le sacó a River un cuarto futbolista para la Fecha FIFA

En total son siete los futbolistas del Millonario vinculados a tres seleccionados diferentes.

Por Juan Ignacio Portiglia

El plantel había agasajado a Lautaro River por su primera convocatoria.
Tras la convocatoria de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, este último para tener su estreno absoluto poniéndose a las órdenes de Lionel Scaloni, la Selección Argentina requirió a un cuarto jugador de River durante la Fecha FIFA que la tendrá disputando dos partidos amistosos en Estados Unidos, ante Venezuela y Puerto Rico.

Se trata de Santiago Beltrán, arquero de 21 años que es parte del plantel de Primera División que comanda Marcelo Gallardo y que habitualmente se desarrolla como titular en el equipo de Reserva que tiene a Marcelo Escudero como DT, donde además suele portar la cinta de capitán.

El llamado del juvenil que oficia como tercer arquero del plantel profesional del Millonario, por detrás de Franco Armani y Jeremías Ledesma, fue para ser uno de los sparrings de entrenamiento para la Selección mayor, que llegó a Miami con cuatro arqueros en la nómina: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Así, se convierte en la séptima baja de River ocasionada específicamente por la Fecha FIFA, pues al llamado por parte de Scaloni de Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña hay que sumar también las citaciones de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño con Colombia y de Matías Galarza con Paraguay.

Santigo Beltrán tiene contrato en River hasta diciembre de 2027.

La situación de Beltrán en River

Santiago Beltrán no ha hecho todavía su estreno profesional en River, pero sí tiene contrato firmado hasta diciembre de 2027. Habitual titular en Reserva, defendió el arco del primer equipo en un amistoso disputado ante Millonarios en julio del año pasado, cuando todavía era entrenador Martín Demichelis.

Poco después, el juvenil sufrió una lesión de ligamentos que frenó su progresión y recién le permitió regresar este año. Pese a la larga inactividad, se afianzó como titular en Reserva y se convirtió en capitán. Además, fue convocado por Marcelo Gallardo para los partidos ante Atlético Tucumán y Libertad en el Estadio Monumental, así como ante Palmeiras en condición de visitante.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina disputará su primer partido en la Fecha FIFA este viernes 10 ante Venezuela, desde las 21.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego se medirá ante Puerto Rico, el lunes 13 desde las 20.00 en el Soldier Field de Chicago.

