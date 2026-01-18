Santiago Beltrán reveló lo que le dijo Franco Armani tras ser la figura de River ante Peñarol: “Para mí es un ídolo”

En el Estadio Domingo Burgueño Miguel, más conocido como el Campus de Maldonado, River Plate venció a Peñarol este sábado por un amistoso internacional. El combinado dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por penales tras la igualdad en cero en los 90 minutos.

Se trata del segundo amistoso de la pretemporada para los de Núñez. El último domingo, en el Estadio Gran Parque Central, River había ganado el cruce ante Millonarios por la mínima con el gol de Gonzalo Montiel de penal.

En esta oportunidad, Gallardo logró formar con sus tres refuerzos de este mercado de pases. Fausto Vera y Aníbal Moreno fueron de arranque en el mediocampo acompañando a Kevin Castaño, mientras que Matías Viña fue titular como lateral izquierdo.

Entre otras novedades, también destacó la presencia de Santiago Beltrán, sumando minutos nuevamente frente al arco de River. El arquero de 21 redondeó un buen partido e incluso atajó uno de los penales en la tanda para darle el triunfo a su equipo.

Al respecto, se mostró conforme por su participación: “Muy contento por poder sumar en estos amistosos. Es una preparación para el año que se nos viene, por lo que es importante mantener el arco en cero. Intentar seguir sumando desde el lugar donde me toca”.

Además, se refirió a la confianza que le transmitió Franco Armani, ausente por lesión en estos amistosos: “Con Franco nos dimos un gran abrazo. Él es un ídolo para mí. Me acompaña día a día en cada entrenamiento”.

Y compartió las palabras del Pulpo hacia él: “Me dijo que estuviera tranquilo, que lo disfrutara. Que son pocos los que tienen la oportunidad de atajar en este arco tan jóvenes. Que lo pudiera disfrutar y que estuviera tranquilo”.

Tras los triunfos ante Millonarios y Peñarol en la pretemporada, los de Marcelo Gallardo tienen por delante su debut por el Torneo Apertura 2026. Será el próximo sábado 24 de enero a las 17 como visitante de Barracas Central.

