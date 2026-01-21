Es tendencia:
Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Santiago Beltrán

El juvenil, que estará el próximo sábado ante Barracas Central, es fuerte, atrevido, tiene buen físico y atajó muy bien. Cuidado, Armani.

Por Toti Pasman

Santiago Beltrán en acción.
Lo mejor del verano 2026 de River es el pibe Santiago Beltrán, que atajó un penal contra Peñarol, que tuvo algunas buenas intervenciones frente a Millonarios y que en una acción en la que tuvo que jugarse la vida ante el Carbonero, salió y sacó de la cancha a Abel Hernández con una patadita.

Es fuerte, es atrevido, tiene buen físico y lo más importante de todo: atajó bien. Va a estar el próximo sábado en el Estadio Chiqui Tapia, en el debut del Millonario en el Torneo Apertura contra Barracas Central.

Después, a River lo vi igual que siempre. Más de lo mismo. Sebastián Driussi no la mete, Facundo Colidio no la mete, Maximiliano Salas no la mete, Juanfer Quintero te da un pase gol y luego desaparece, algún gol de Gonzalo Montiel y Kevin Castaño, que se sigue perdiendo goles abajo del arco.

Santiago Beltrán en el amistoso ante Peñarol.

A Fausto Vera y Matías Viña me parece que les va a llevar por lo menos un semestre adaptarse al competitivo fútbol argentino y sí creo que es muy bueno Aníbal Moreno.

De todas maneras, reitero: lo mejor que le pasó al verano del River de Marcelo Gallardo, que sigue igual que el año pasado, fue el pibe Beltrán y el cumpleaños número 50 del propio entrenador, que dice que está recuperado. Ojalá que así sea.

