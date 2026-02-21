Es tendencia:
El hijo de un famoso relator de la Selección Argentina es la sorpresa de los convocados de Vélez ante River

Luca Feler, volante categoría 2008, fue citado por Guillermo Barros Schelotto para recibir al Millonario en Liniers.

Por Bruno Carbajo

Luca Feler tendrá la chance de debutar en la Primera de Vélez ante River.
Uno de los platos fuertes del fin de semana tendrá lugar este domingo a las 19:15 en el José Amalfitani, donde Vélez y River se verán las caras por la sexta fecha dle Torneo Apertura. Mientras el Millonario necesita enderezar su nivel futbolístico para salir de su crisis deportiva, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará estirar su invicto. Sin embargo, en la previa, la atención pasó por la lista de concentrados del Fortín.

Ante la baja obligada por el desgarro de Diego Valdés en el sóleo derecho, el Mellizo apostó por las inferiores y convocó por primera vez a un nombre que empieza a ganar terreno en su consideración: Luca Feler, mediocampista de la Reserva e hijo del reconocido periodista y relator Hernán Feler.

Diestro y con 18 años recién cumplidos, el pibe no es un nombre improvisado dentro del club: lleva 12 años en la institución, donde además finalizó sus estudios secundarios, consolidando un recorrido integral en el Fortín. Ahora, con el dorsal 48 en la espalda, el volante categoría 2008 disfruta su primera citación en Primera y aguardará en el banco por la chance de debutar nada menos que frente a River.

El pibe viene de un 2025 más que destacado en Sexta División: disputó 30 partidos, convirtió siete goles, repartió ocho asistencias y fue capitán en varios encuentros. Además, formó parte del equipo que terminó subcampeón en su categoría.

Producto de su rendimiento, Guillermo no lo pasó por alto y, en cuestión de meses, Feler vive un crecimiento meteórico. Primero, fue citado para trabajar junto a la Primera en la última pretemporada, donde alcanzó a sumar minutos como titular en un amistoso ante Argentinos Juniors. Luego, pudo debutar en la Reserva como volante central y, ahora, espera hacerlo ante un Amalfitani repleto.

Datos clave

  • Luca Feler, juvenil de 18 años e hijo del periodista Hernán Feler, recibió su primera citación en la primera de Vélez.
  • El mediocampista categoría 2008 utilizará el dorsal 48 para el partido frente a River.
  • Guillermo Barros Schelotto convocó al juvenil tras la lesión muscular del chileno Diego Valdés.
