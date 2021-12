En más de una ocasión, ha surgido la pregunta de cómo es Messi en la previa a un partido muy importante. A la Pulga siempre se lo puede observar con una gran paz, sin mostrar signos de nerviosismo, pero es muy complicado acceder a los días previos y saber qué piensa, cómo se encuentra y cómo se prepara.

Sin duda alguna, el partido entre Argentina y Holanda en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 fue un verdadero problema para los fanáticos argentinos. Claramente, las palpitaciones se hicieron notar, pero quien tuvo la misma tranquilidad de siempre fue Lionel Andrés Messi. Aunque sabía que el encuentro podía definirse desde los penales, como terminó ocurriendo.

Y Mariano Andújar, uno de los arqueros de la Selección Argentina que participó de la cita mundialista, reveló cómo fue la preparación de la Pulga en la última práctica: "El día anterior habíamos practicado penales. Entonces, me dice: 'voy a patear allá arriba, fuerte, a la izquierda. A la izquierda tuya. No salí antes, pero vos ya sabés que va ahí'. Y empezó, habremos pateado 40 penales. Vamos a la serie y digo que va a patear cruzado... abrió el pie", confesó el guardameta de Estudiantes (LP).

Además, contó cómo fue vivir la experiencia de disputar una final del mundo: "Recuerdo poco. Estaba la copa en el cofre y brillaba, impresionante. Fue uno de los mejores partidos que jugamos, y no se te da. Recuerdo el gol que le anulan a Gonzalo (Higuaín), saltar corriendo y ver al lineman que justo levanta", expresó en diálogo con ESPN F360. A lo que agregó: "Tengo lindos recuerdos del mundial en sí, completo, por lo que fue, por lo que vivimos y cómo la pasamos todo ese mes, pero te vas con la sensación esa de no haber podido ganar algo. Y para mí, lo merecíamos. Jugamos mejor, pero no se dio".