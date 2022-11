Se confirmó que en la jornada de hoy Nicolás González sufrió una lesión muscular por lo que fue desafectado del Mundial, y en su lugar irá Ángel Correa, el jugador del Atlético Madrid. Así, lo confirmaba la Selección Argentina en sus redes sociales: "Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa".

Esta, no es la primera vez que un jugador de la Selección sufre una lesión días previos al inicio del Mundial, estos son algunos de los casos similares:

Sergio Romero (Rusia 2018)

El hoy arquero de Boca, en un amistoso contra España (1-6), el 27 de marzo de 2018 sufrió un traumatismo en la rodilla derecha. Casi dos meses después, el 22 de mayo, en un entrenamiento del seleccionado en el predio de Ezeiza, se volvió a lesionar. Enseguida confirmaron que tenía un bloqueo articular en esa rodilla, necesitaba limpiar la zona con una artroscopia y la recuperación demandaba entre cuatro y cinco semanas. Sin embargo, enseguida fue desafectado por el entrenador Jorge Sampaoli y fue reemplazo por Nahuel Guzmán, el arquero de Tigres de México.

Manuel Lanzini (Rusia 2018)

Al igual que Romero, el ex mediocampista de River sufrió una lesión a pocos días del inicio del Mundial, prescisamente a 8 días se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un entrenamiento que Argentina realizaba en las instalaciones del Barcelona. El volante recibió el balón en mitad de cancha y durante un giro se le trabó la rodilla y cayó al suelo, lo que preocupó a todos los presentes. Enseguida comentó que sintió "un ruido" y luego se confirmó lo peor. Enzo Pérez, quien estaba de vacaciones con su familia, fue su reemplazante.

Roberto Ayala (Corea - Japón 2002)

El Ratón fue incluído en la lista de Marcelo Bielsa y era el capitán del equipo en el Mundial en el continente asiático, pero sufrió un desgarro en la entrada en calor del primer partido frente a Nigeria que lo marginó del breve paso del conjunto del Loco por la competencia. Su lugar en el equipo fue ocupado por Diego Placente.

Daniel Passarella (México 1986)

Si bien el ex defensor de River fue parte del plantel campeón del Mundial 1986, siendo el único argentino en ganar los dos mundiales, no tuvo minutos en tierras aztecas debio a que sufrió una enterocolitis y luego un desgarro en la pierna izquierda. Su lugar en el once titular lo ocupó Jose Luis Brown, autor de uno de los goles de la final ante Alemania.