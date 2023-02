Comenzó el Mundial de Qatar con el pie izquierdo, al igual que todo el equipo, teniendo un partido flojo ante Arabia Saudita por la primera fecha, que lo llevó a ir al banco de suplentes para el duelo trascendental frente a México, en el que ingresó a falta de 22 minutos, para poco a poco volver a ser una pieza importante del equipo, y no salir más.

A casi dos meses del título de Argentina en el Mundial de Qatar, Cristian Romero, una de las figuras de la Selección de Lionel Scaloni, habló con TyC Sports, en donde recordó los momentos vividos en el torneo, en el que Argentina comenzó con el pie izquierdo, perdiendo 2 a 1 contra Arabia Saudita.

"Si me pongo a analizar ahora, lo mejor que nos pudo haber pasado fue perder ese primer partido, obviamente que nunca hubieramos estado preparados para ese baldazo de agua fría, pero creo que fue lo mejor que nos pudo pasar para después enfrentar cada partido como lo era, una final, y así reaccionó el grupo", analizo el defensor que fue titular en ese partido y salió reemplazado a los 58 minutos por Lisandro Martínez.

Además, se refirió a como llegó físicamente a ese partido: "Lamentablemente no llegaba en las mejores condiciones, estaba muy preocupado por eso, porque no le quería fallar al grupo, sabía lo mucho que nos jugábamos y más allá de que no pude responder de la mejor manera en el primer gol de ellos, había hecho un buen partido por así decirlo. En el segundo partido jugaron Licha y Ota, que lo hicieron muy bien. Volví contra Polonia y dije tengo que estar en plenas condiciones".