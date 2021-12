Alejado de Boca y convencido de que "en algún momento volverá", Darío Benedetto tiene en claro que hoy no es uno de los delanteros que Lionel Scaloni tiene en cuenta. La Selección Argentina viene de ganar la Copa América, el grupo para la próxima Copa del Mundo casi sale de memoria y, salvo imprevistos, el 9 que hoy defiende la camiseta del Elche no anda con vueltas: "No creo que vaya a Qatar".

Con Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Otamendi y Dibu Martínez como cabezas de grupo, la Albiceleste se prepara para afrontar un nuevo Mundial. Aunque claro, con el retiro del Kun Agüero seguramente sobre un lugar entre los delanteros. Por ello fue consultado el Pipa, que destacó que "los de ahora están bien" y no se ve adentro.

Darío Benedetto: la Selección, el Mundial y más

Al ser consultado por la próxima Copa del Mundo al aire de TyC Sports, el ex Boca y Arsenal no tuvo pelos en la lengua:"No, yo creo que no, ya estoy grande, tengo 31 años. Obviamente siempre es algo que a uno lo tienta muchísimo, pero también hay que ser realistas".

Luego, cerró con elogios para la Selección que se consagró campeona de América en Brasil: "Los jugadores de ahora están muy bien, han hecho las cosas de maravillas y ojalá que puedan seguir de esta manera y nosotros de este lado apoyándolos como siempre".