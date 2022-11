La Selección Argentina se mide con Polonia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar y no sirve otro resultado que no sea la victoria, para no esperar a lo que suceda entre Arabia Saudita y México en el partido simultáneo.

El encuentro no se le presentó favorable al equipo de Lionel Scaloni durante el primer tiempo, pese a tener la pelota más que su rival. El punto de inflexión fue el penal que erró Lionel Messi en el meridiano de la etapa inicial, el cual deja el encuentro sin goles finalizados los primeros 45 minutos de juego.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022

Sin embargo, el enojo de algunos hinchas no fue por el disparo malogrado por el capitán, sino la actuación de Rodrigo De Paul desde que comenzó a rodar la pelota. Entre pérdidas de balón y malos pases, en Twitter se convirtió en tendencia la frase "saquen a De Paul", un claro mensaje de los fanáticos que viven minuto a minuto el partido que decidirá el futuro del Grupo C.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante

+ De Paul, foco de críticas entre los hinchas