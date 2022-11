La victoria de la Selección Argentina sobre México tuvo como máximas figuras a Lionel Messi y Enzo Fernández, los dos autores de los tantos que le dieron vida a la Albiceleste en Qatar 2022 y le permiten seguir soñando con ganar la tan ansiada y esperada Copa del Mundo. Es que pese a que el cimbronazo inaugural frente a Arabia pegó fuerte, rápidamente la Scaloneta volvió a sacar chapa de candidato tras vencer al Tri en Lusail por 2 a 0.

Claro, con la Copa América y la Finalissima en el bolso, es lógico que se siga considerando a Argentina como contendiente al título del mundo. Y si bien el contexto de la Selección en la actualidad y hace tiempo es de parabienes, hasta hace escasos años no era así, ya que sin ir más lejos, de 2014 a 2016 hubo que lamentar perder tres finales al hilo: una del Mundial ante Alemania y dos Copas América consecutivas contra Chile.

+ Fixture completo de Qatar 2022

+ Jugá con el simulador de resultados de Bolavip y predecí al campeón de Qatar 2022

Tras la última, Leo Messi había afirmado en la prensa que "era increíble que no se le diera" un título con la Selección y por la frustración de las tres derrotas al hilo, anunciaba su retiro del conjunto Albiceleste. Con el diario del lunes, sabemos que regresó y que, tras tanto continuar con la lucha, se pudo colgar dos medallas con Argentina de la mano de Lionel Scaloni y de este grupo con el que se encuentra disputando la Copa del Mundo en Qatar.

Luego del triunfo contra México, que tuvo a Leo y a Enzo Fernández como los MVPs, comenzó a circular en las redes sociales una carta hecha por Enzo en su cuenta de Facebook cuando tenía 15 años directamente para Messi de aquel momento en que decidió retirarse de la Selección en 2016. Solo seis años más tarde, ambos sueñan juntos con traer el trofeo del Mundial para Argentina. Tremenda historia, y lo que escribió Fernández es para llorar. Mirá.

+ La carta completa de Enzo a Messi en 2016 en su Facebook

"Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Como te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabés que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas.

Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan.

Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o si cantás el himno.

Hacé lo que vos quieras Lionel pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo mas noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo mas grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón. #LIONEL MESSI".